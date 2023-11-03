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溫鋼城：外資未肯回流港股，恒指仍以炒波幅為主

03/11/2023

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　聯儲局一如預期維持利率不變，已為連續兩次暫停加息，主席鮑威爾未有進一步放鷹，不過強調目前沒有考慮減息。港股上日（2日）跟隨外圍造好，一度升逾350點，成功突破十天線，但未能企穩20天線 ，收市升幅收窄至128點，收報17230點。利率期貨數據顯示，12月會議再加息機會率跌至只有兩成半，預料美國加息周期應已完結？香港金管局保持貼現窗基本利率在5.75厘不變，多間本地銀行都維持最優惠利率不變，目前拆息仍然高企，銀行仍有成本壓力，本地最優惠利率（P）仍有條件再加？對息口敏感的地產股造好，但就算地產股短暫回升都不宜沾手？小米(01810) 旗下14系列手機熱賣，上日重上15元關口，更見逾一年半高位，一個月內累計升幅達兩成半，近日升勢過急有何隱憂？有大行預料，小米第三季業績及毛利率理想，將會是短期股價的正面催化劑，業績有機會再推高股價嗎？

 


 

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