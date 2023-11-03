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小米新手機熱賣創銷量紀錄，大行紛升目標股價仲有得升？

03/11/2023

　　小米(01810)近期好消息頻頻，最新消息旗下新手機小米14系列熱賣，首賣4小時已打破各大電商平台近一年國產手機全天銷量紀錄，刺激股價昨日(2日)再飆6%，重上15元關口，見逾一年半高位，一個月內累計升幅達兩成半，可能因升勢過急，今日(3日)曾逆市回吐逾1%。不過，小米除新手機熱賣外，還有快將推出汽車，以及有能力打造人工智能(AI)生態圈等賣點，另第三季業績亦值得憧憬，近日獲多間大行上調目標價，可能稍為抖抖又再升過。

 

（小米商城截圖）

 

小米14首賣4小時打破四大電商平台近一年國產手機全天紀錄

 
　　小米雙十一實現「開門紅」，由周二(10月31日)晚上8時開始的促銷活動，不足4小時在各大銷售渠道累計支付金額破100億元人民幣。同日正式開售的小米14系列手機，開售僅5分鐘的銷量，即達上代13系列銷量的6倍。小米14首銷4小時，便刷新內地四大電商(天貓、京東、抖音、快手)平台近一年國產手機「首售全天銷量及銷售額」紀錄。網友根據小米給出的戰報，推測小米14系列首銷恐怕超過100萬台，超越所有國產手機。小米董事長雷軍直言訂單超過預期太多，目前已大幅度提升生產量，爭取讓大家盡早買到想要的型號。


　　另外，小米研發中的首款揭蓋摺屏手機MIX Flip近日流出更多消息，預料最快在明年上半年面世，暫時確認會推出國行版本。

 

花旗：業績及毛利率理想將推動股價　目標價升至17.1元

 

　　花旗發表研報，對小米啟動30日正面催化觀察，預期第三季盈利強勁，最新旗艦手機小米14及即將推出的產品，批發渠道銷售有支持，預料業績及毛利率理想將會推動股價，Redmi Note新型號支持明年上半年出貨量增長，將目標價由15.7元上調至17.1元，評級「買入」﹐認為其風險回報吸引，隨著小米的市佔率提升，令投資者對公司前景更樂觀。


　　海通國際指，雖然小米近期股價已回升，但估計第三季業績強勁，毛利率有望提升至22%的紀錄高位，經調整純利料為53億人民幣，按季升3%，按年升152%。股價短期仍有上升空間，受惠小米14型號手機批發渠道銷售理想，電動車業務亦較明朗。而庫存健康、成本控制得宜、手機高端化等，都反映公司具有執行能力，計及毛利率強勁及開支輕微減少的情況，將今明兩年盈利預測分別上調20%及3%，目標價由13.4元上調至17.5元，維持「跑贏大市」評級。

 

美銀：利潤率有望提升　目標價升至15元

 

　　美銀上調小米第三季實際經營收益預測至47億人民幣，即按年大增2.11倍，以反映集團高端手機出貨量表現理想、零件成本持續降價及嚴控營業開支，或刺激利潤率更好增長，預料第三季銷售額按季增5%至700億人民幣，毛利率按季升1百分點至22%。

 

　　不過，美銀又指，考慮到手機市場成熟，且華為的重新崛起，小米難以在國內市場實現實質性的擴張，因此集團開始注視海外市場的銷量增長，鑑於海外其他廠商紛紛降價，小米的平均銷售價格的提升步伐將慢過預期。相信小米將持續更多強調其盈利能力，以緩和電動車的營業開支壓力，改善產品組合和降低成本將成為短期關鍵。另小米14系列發布後，市場回響不俗，將支持其網上銷售和毛利率表現。小米將偏向使用更多本地供應商，以進一步壓低成本，上調其2023至25年經調整盈利7%至27%，以反映利潤率表現有望提升，重申「中性」評級，目標價由13.5元上調至15元。

 

大和：料季度收入重返增長軌道　大摩：第三季業績或成催化劑


　　大和表示，據研究機構Canalys數據，小米第三季智能手機出貨量可能好過市場預期，估計季度收入重返正面增長軌道，第三季按年持平為706億人民幣，第四季按年增長11%至734億人民幣。將小米第三季及第四季智能手機出貨量預測，分別上調至4200萬部及4050萬部，估計全球市場佔有率由第二季的13%，提升至第三季的14%。佔整體出貨量20%的中國市場，估計按年增長持平，在華為手機回歸下，估計仍取得14%的市佔率。將其今年至2025年每股盈利預測上4至17%，以反映各項業務毛利率改善，目標價由14元升至15.5元，維持「跑贏大市」評級。


　　摩根士丹利指，小米第三季業績可能成為催化劑，市場正在密切關注小米智能手機的毛利，以驗證公司能否實現持續的盈利改善。由於華為回歸手機市場及市場競爭加劇，在基本情景下，預期第三季小米智能手機毛利率介乎11%至12%，低於第二季約13%。在牛市情景下，料小米手機毛利率達14%至15%，反映其核心盈利按年及按季均有所增長，予目標價15元，評級「增持」。


溫鋼城：小米賣點雖多但估值高　宜待回至13.8元才分注買入


　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指三大手機商包括小米都有自己作業系統，小米股價或可做得更好，但15元有較大阻力。小米昨日成交大，達約3億股，若今日股價下跌而成交在1億股之內，之後可買些少。值得一提，其股價每幾年就會挾高至30元。雖然現時14天RSI已達75出現超買，但作為強勢股未必不可再升，事實上公司有賣點，除小米14熱賣外，汽車亦將會推出，雖未知到時賺錢抑或蝕錢，但公司打造人工智能生態圈應該會較成功，它本身已有小愛同學、吸塵機、手帶及其他很多家庭用品、電器產品，可能日後家中人工智能有能力測知你駕車快到家，預早開定冷氣。總之，小米享有較高估值不出奇，惟現時預測市盈率已高達26、27倍，可能會有調整借口，若打算大手買入至少回至10天線約13.8元較穩陣，且宜分注買。

 

（《開市Good Morning》節目截圖）

 

　　小米半日升0.53%收報15.16元，成交10.94億元。其他重磅科技股亦普遍上升，騰訊(00700)升3.05%報297.4元，阿里巴巴(09988)升1.8%報81.95元，美團(03690)升1.48%報109.6元，京東(09618)升3.12%報102.5元，百度(09888)升1.75%報104.9元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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