《嚟緊炒D乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見1.5銀

近日冬季流感嚴重程度仍未退卻，又話新冠再臨，再加埋其他傳染性強的流行性疾病，身邊唔少朋友中流感。唉，地球真係病咗嘞，點都好，我哋好好愛惜及保護自己，有強健嘅體魄，病毒就冇可能乘虛而入，當然，打流感疫苗，打新冠疫苗亦係增強免疫力嘅其中一個方法。

（三葉草生物媒體庫）



今日想講下隻三葉草生物(02197)，三葉草主要從事生物製藥業務，為傳染性疾病、癌症及自身免疫性疾病開發新型疫苗及生物治療候選產品等。



三葉草截至2023年6月30日止半年度業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利6.51億元人民幣，主要歸因於確認為其他收入的CEPI資金以及研發及行政支出減少約50%，部分被計提的存貨撥備所抵銷。期內，營業額約26萬元人民幣，錄得整體毛利5.5萬元人民幣，毛利率21.4%；集團全部營業額來自疫苗。



三葉草早前公布，在內地商業化上市四價季節性流感疫苗，是內地目前唯一獲批用於三歲及以上人群的進口四價季節性流感疫苗。目前，該疫苗已在內地26個省市准入，預計2023年開始，該疫苗的銷售額將增加公司收益。



現金充裕，首站1銀



該疫苗是一種可用於預防流感的四價裂解滅活疫苗，含有源於四種流感病毒株(兩種甲型和兩種乙型)的血凝素，無論哪種乙型流感毒株成為當季流行的毒株，與三價疫苗相比增加其實現高效力的可能性。該疫苗於2022年1月獲得中國國家藥品監督管理局批准，適用於三歲及以上人群。



於2023年6月30日，三葉草之現金及現金等價物為15.23億元人民幣，計息銀行借款為4.1億元人民幣。



技術走勢方面，三葉草於8月中炒高至1.81銀後反覆整固，近日跌至0.53銀成功築底，技術指標出現買入訊號，昨日一度炒高至0.77銀，及後回調，今日回歸平靜，現價0.69銀不妨小注買入，首站1銀，中線以1.5銀為目標，跌穿0.5銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿