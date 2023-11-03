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【FOCUS】營收縮水瑕不掩瑜，蘋果軟硬實力猶在

03/11/2023

　　全球排名第一的「巨無霸」公司蘋果周四（2日）放榜，截至9月底的最新一季錄營收895億美元（預期：892.8億），按年跌1%，為連續四個季度負增長。不過，貴為「股神」巴菲特的頭號持倉對象，當季每股盈利卻不跌反升13%。執行長庫克的「財技」還體現在，持有現金及等價物、有價證券資產按年分別增27%、28%。

iPad及Mac拖累，M3晶片救市

　　盡管總營收連續四季負增長，為2001年以來首次，拖累蘋果盤後股價跌逾3%，但事實上，iPhone收入438.1億美元為歷來第三季最佳，服務收入223億美元更是刷新紀錄，其中Apple TV+ 、Apple News等旗下產品的活躍訂閱量突破10億，全線產品的活躍設備安裝量亦創歷史新高。

 

蘋果推出M3 、M3 Pro、M3 Max三款全新3納米製程晶片。


　　分地區收入看，除北美地區外，歐洲、日本、大中華地區的收入均按年下跌，其中大中華地區縮水2.5%至150.8億美元，令人質疑其是否受到華為等本土品牌的威脅。不過，庫克在分析師電話會議中就指，收入下滑主因　iPad及Mac業務拖累，而iPhone當季在中國內地的銷售收入則創下紀錄，並佔據最暢銷機型之一。


　　為提振買氣，蘋果周一（30日）馬不停蹄借第二場秋季發布會，推出M3 、M3 Pro、M3 Max三款全新3納米製程晶片，搭載250億個晶體，標榜「迄今為個人電腦而設的最先進晶片」。



每股盈利標青，投資收益不俗



　　值得留意的是，盡管總營收輕微縮水，但淨利卻按年升近11%，每股盈利更按年升13%，最大功臣當屬普通股回購，整個2023財年高達775.5億美元。此外，截至9月底，公司持有現金及現金等價物299.6億美元，可隨時變現的有價證券315.9億美元，過去一財年投資收益即逾37億美元。

 

蘋果在大中華區的第56間門店，落戶浙江溫州。


　　除了　「生財有道」，在人工智能方面甚為低調的蘋果，最新一季研發支出錄73億美元。目前，蘋果已發布的產品中，Apple Watch提供碰撞偵測、跌倒偵測和心電圖功能，而iOS17則具備個人語音和實時語音郵件等功能。對於蘋果版的ChatGPT何時問世，庫克繼續三緘其口，但就透露，「我們將人工智慧和機器學習視為基礎技術，它們幾乎是我們交付的每一款產品的組成部分」。


　　蘋果到底是金蘋果，還是爛蘋果？一千個人眼中有一千個蘋果，但或永遠是「the apple of Warren Buffett 's eye」。

 

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