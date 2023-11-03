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《神州經脈》進博會周日開幕，算力晶片研發有突破，國安部斥唱空

03/11/2023

　　公募基金陸續出手自購旗下權益類基金產品之後，多家券商2日公布回購A股情況或預案，有利提振市場信心及穩定股價，儘管A股重磅藍籌表現平平，不過人形機器人掀起資本炒作浪潮，帶動大市上揚，午後半導體板塊亦見炒風，難得陸股通全日（3日）淨流入超過71億元（人民幣．下同），創9月22日以來淨流入新高。滬綜指全日升0.71%，報3030.8點，深成指漲1.22%，創業板更漲1.47%。兩市成交8095億元，按日增5.6%。

 

（資料圖片）

 

　　總結本周，公募基金持續提自購行動，加上內媒放風第四季可能降準，令滬指堅守三千關口，儘管資金池緊張問題仍然未解，銀行間隔夜拆借利率周二（10月31日）一度飆升至50%的罕見水平，引發監管層震怒下令調查，反映官方呵護資本市場持續釋放流動性的態度，相較過去兩周的顛簸行情，本周振幅較小，滬指累計升0.43%，連續第二個星期上升。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後早盤一度倒插至日內低位，再快速抽升至日內高位，之後走勢反覆，收報7.3133，較上個交易日4時30分收盤價升53點子，兩連升，創10月24日以來逾一周新高，全日在7.3107至7.3190之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1796，較上個交易日升1點子，暫脫離逾半個月低點，與市場預測偏離仍超1300點，上個交易日報7.1797。

 

今日新聞精選

 

1. 第六屆進博會將於5日至10日在上海舉行，國務院總理李強將於5日出席開幕式及相關活動，並發表主旨演講。澳洲總理阿爾巴尼斯將於11月4日至7日對中國進行上任以來首次正式訪問，並出席進博會開幕式及相關活動。另外，美國農業部昨率領代表團抵京，並將轉赴上海首次參加進博會。代表團成員來自11個農業團體，是美國農業界自2016年以來規模最大的訪華代表團。滙豐則將首次進駐進博會創新孵化專區，展示來自英國的科創金融服務，更好地支持創新經濟。滙豐保險經紀也將首次參與進博會。

 

2. 清華大學研究團隊近日在《自然》雜誌上刊登一份研究成果，研製出國際首個全模擬光電智能計算晶片（ACCEL），據稱其智能視覺目標識別任務方面的算力超過目前高性能商用晶片的3000倍。標普全球評級發布報告指，中國被限制進口先進晶片和設備，意味中國晶片製造商將需數十年來追趕全球高端半導體製造商。這些限制雖對中國相關行業發展構成挑戰，但也將促使中國以「步月登雲」之志，調動大量資源來推動行業發展。

 

3. 商務部部長王文濤昨會見美國半導體大廠美光科技公司總裁兼首席執行官桑傑．梅赫羅特拉一行，稱歡迎美光科技公司繼續扎根並深耕中國市場，在遵守中國法律法規的前提下實現更好發展。美光科技總裁表達了持續擴大在華投資的意願。今年6月，美光科技被中國發出部分產品銷售禁令。

 

4. 工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》，提出目標到2025年，人形機器人創新體系初步建立，「大腦、小腦、肢體」等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機產品達到國際先進水平，並實現批量生產，在特種、製造、民生服務等場景得到示範應用，探索形成有效的治理機制和手段；培育2-3家有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業，打造2-3個產業發展集聚區，孕育開拓一批新業務、新模式、新業態。

 

5. vivo新一代專業影像旗艦X100系列將於11月13日發布，將首發搭載與寧德時代　同系寧德新能源（ATL）合作研發的最新大電池。供應鏈消息稱，vivo與寧德新能源展開合作，打造一整套全新能源供給系統。該電池能量密度和快充做到最佳平衡，大幅提升鋰離子傳輸效率。X100系列本月1日已於vivo商城、京東vivo官方旗艦店、天貓vivo手機官方旗艦店等線上平台開啟預約，12GB+256GB版本售3999元。

 

6. 中國國安部在微信公眾號發文指出，一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有「看空者」、「做空者」，還有「唱空者」、「掏空者」，企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發中國國內金融動盪。文章稱，要對金融領域國家安全風險密切監測、準確預判、有效防範，依法打擊懲治金融領域危害國家安全的違法犯罪活動。

 

7. 銀行間隔夜拆借利率本周一度飆升至50%的罕見水平，打破2013年6月20日創下的30%紀錄，引起輿論熱議。據《路透》引述三名消息人士透露，中國外匯交易中心已要求，涉及當日銀行間回購50%等高利率成交的機構填寫情況說明，「借錢和出錢的都需要寫」；並指監管機構曾召開會議，告誡參會機構不要「情緒化」。另有基金公司人士稱，已收到監管調研債券基金情況和槓桿率的通知，可能也有相關摸排的考慮。

 

8. 富士康（台灣鴻海）周四（1日）在微博發布聲明，指近日網傳「富士康被徹查，需補稅1800億、土地將被收回國有」等消息均為謠言。富士康始終堅持合法合規經營，目前集團生產經營正常有序。另外，天風國際分析師郭明錤透露，蘋果將於2025年發布的基礎款iPhone 17的新產品導入流程(NPI，從樣機開發逐步切換到批量生產的過程)，預計將於明年下半年在印度啟動，意味蘋果將首次在中國以外的地區開發新的iPhone機型。

 

撰文：經濟通中國組

 

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