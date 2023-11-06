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新加坡總理李顯龍計劃於2024年11月前交棒

06/11/2023

　　新加坡總理李顯龍周日(5日)在人民行動黨大會上宣布，將於2024年11月前將人民行動黨秘書長一職交棒給副總理兼財政部長黃循財。

 



 


　　他表示，將盡力幫助黃循財和他的團隊勝出下一屆全國大選，令新加坡在未來許多年繼續取得成功。


　　李顯龍現年71歲，他本來打算在70歲生日前交棒，但因為新冠疫情未能如願。

 

撰文：經濟通國金市場組

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