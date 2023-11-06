【大行炒D乜】一表睇哂小米、阿里巴巴、快手、李寧同安踏最新評級目標價
06/11/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2023 14:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2023 14:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2023 14:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/11/2023 14:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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