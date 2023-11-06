《神州經脈》深圳官方撐萬科，在岸人幣兩個月高，A場成交破萬億

美國上月非農就業爆冷僅增加15萬個，市場押注美聯儲結束加息周期，環球資本市場狂歡掃走陰霾，滬深股市今早（6日）顯著高開，券商、地產股急漲，科技股盤中落鑊，元器件、汽車等板塊拉升，帶動滬綜指全日收升0.91%，報3058.41點，深市表現更旺，深成指升2.21%，創業板指飆升3.26%。

（資料圖片）

市況轉佳帶動成交，兩市全日成交10642億元（人民幣．下同），時隔一周成交重返萬億，創8月28日以來新高，較上日（3日）成交暴增31.5%，陸股通淨流入52.73億元，外資連續三日循陸股通流入150億元。

美國就業數據疲軟，美指大跌助力人民幣走高。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開逾300點後，全日在7.2755至7.2900之間波動，在接近全日最高位收盤，報7.2756，較上個交易日4時30分收盤價大升377點子，三連升，創9月15日以來近兩個月新高。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1780，較上個交易日升16點子，兩連升，創11月1日以來近一周新高，上個交易日報7.1796。

今日新聞精選

1. 第六屆中國國際進口博覽會昨在上海開幕，國務院總理李強致辭時表示，中國將持續推進「市場機遇更大」的開放，積極擴大進口，實施全國版和自貿區版跨境服務貿易負面清單，繼續為世界創造巨大市場紅利。美國駐華大使伯恩斯今日在進博會美國農業館開館儀式上表示，中美經貿合作十分重要，中國是美國的第三大貿易夥伴，美國不尋求同中國脫勾，美國想要和中國發展更多貿易，因此進博會是展示美國產品的好機會。

2. 正在訪華的澳洲總理阿爾巴尼斯昨出席上海進博會開幕式後，今轉抵北京，稱期待今日稍後與國家主席習近平的會晤，相信兩國可以建立一種能直接溝通的建設性關係。這是澳洲領導人7年來首次訪問中國。據澳洲媒體報道，阿爾巴尼斯將在今日傍晚與習近平會面，明日上午與國務院總理李強會面。阿爾巴尼斯表示，澳中關係出現令人鼓舞的跡象，多項貿易障礙已移除，澳中貿易量大幅提升，中國目前佔澳洲出口超過25%。他形容中國是澳洲最重要的貿易夥伴，認為澳洲需要盡可能與中國合作，但同時會在必要的情況下提出反對，維護國家利益。

3. 有內地財經KOL稱鬥魚CEO陳少杰因「涉嫌XXX」被查，失聯近三周，引發外界關注。四川日報報業集團旗下新媒體《封面新聞》引述鬥魚內部人士指，證實陳少杰目前失聯。鬥魚是內地遊戲直播平台，由騰訊持有37%控股，陳少杰持股17%排第二。在美股價表現方面，鬥魚上月累跌超過11%，本月暫反彈近9%。

4. 就業難、考公熱成為中國近年經濟下行最明顯的特徵之一，在國家統計局取消公布青年失業率前，該數據連續多月維持在20%以上。人力資源社會保障部黨組書記、部長王曉萍接受官媒《新華社》訪問時表示，當局將著力促進青年特別是高校畢業生、農村勞動力特別是脫貧人口、就業困難人員等重點群體就業，切實兜住兜牢民生底線。注重底線思維，健全風控體系，堅決防範化解規模性失業等重大風險，確保就業形勢總體穩定。

5. 近日有網民在內地社交平台上載一張關於美團「配送服務年齡到限通知」的截圖，稱配送服務人員年齡達到45周歲，系統將不再派送訂單。美團方面回應，此為虛假不實信息。美團配送相關人員稱，考慮到配送過程中的相關安全因素，平台會把騎手的年齡限制在18至57周歲之間，凡在該年齡範圍內符合相關條件的人員，均可註冊為外賣員進行跑單。

6. 碧桂園在官微公布，截至2023年10月31日，今年已累計交付約46萬套房屋，累計交付面積約5506萬平米，交付項目涉及31個省，237個城市，部分項目實現提前交付。另外，據報萬科 擬於今日下午4時與金融機構召開線上會議，超過150家境內外主要金融機構、資金方參會，交流萬科經營情況及近期萬科二級市場債券價格波動事宜。與會的深圳市國資委表示，萬科具備足夠的安全性，沒有財務風險、管理風險，是深圳國資體系重要成員。如有需要或遭遇極端情況，深圳市國資委有充分信心、足夠的資金資源和工具，通過一切可能的市場化、法制化手段幫助萬科積極應對。

7. 中央金融工作會議提出要培育一流投資銀行和投資機構後，中證監表示，將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、併購重組等方式做優做強，打造一流的投資銀行，發揮服務實體經濟主力軍和維護金融穩定壓艙石的重要作用；引導中小機構結合股東背景、區域優勢等資源稟賦和專業能力做精做細，實現特色化、差異化發展；推動證券公司投行、投資、投研協同聯動，不斷提升服務實體經濟、服務註冊制改革能力，助力構建為實體企業提供多元化接力式金融服務體系。

8. 貴州茅台上周三（1日）起上調53度貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格後，終端價格變化備受關注。內媒《第一財經》引述一名接近貴州茅台的人士透露，茅台相關部門已對全國各省區市場和渠道商開始了全覆蓋的檢查調研，確保茅台酒終端價格市場平穩。另據雲酒頭條在廣州、深圳、福州、鄭州、江陰、成都進行的市場調研顯示，當地的53度飛天茅台酒批發價每瓶僅微漲20-80元，整體市場平穩。

撰文：經濟通中國組

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載