平保：目標個人客戶數達4億以上，個人業務營運利潤達雙位數增長

中國平安(02318)(滬:601318)總經理兼聯席首席執行官謝永林於深圳舉行的投資者開放日中表示，中國個人客戶市場的發展空間巨大，人均財富及財富管理市場增速強勁，未來的業務將由客戶數、客均合同數、客均利潤等的增長所推動，在經營目標方面，期望未來個人業務營運利潤可達雙位數增長，個人客戶數達4億以上，客均合同數達5以上，客均利潤達800元（人民幣．下同）以上。



今年上半年，集團個人業務營運利潤佔歸屬於母公司股東的營運利潤的83.4%，他提及，去年集團的個人業務營運利潤為1326億元，個人客戶數達2.27億，客均合同數為2.97，客均利潤為585元。

中國平安個人綜合金融管理委員會副主任蔡新發表示，綜合金融是集團價值增長的核心驅動力，今年首九個月，逾四分之一的代理人月均收入來自於綜合金融，而代理人收入22%增量貢獻來自於綜合金融，而綜合金融亦帶來更高的經營效率，使綜合獲客成本降低，以及更高的客均利潤。

蔡新發補充，平安銀行內部渠道獲客成本僅為外部渠道的73%，平安健康險僅55%，平安證券僅53%，又指現時集團擁有網點逾7000個，覆蓋全國所有省市，亦有逾130萬線下銷售觸點，而其線上網絡則擁有逾7億個銷售觸點。

壽險業務重要性不變 上市以來累計分紅逾三千億人幣

首席運營官付欣在投資者開放日表示，過去數年集團的ROE均是在雙位數水平，認為上述水平放在中國整個金融行業以言也是非常不錯，又指ROE代表著集團的股東回報，集團的經營也比較穩定，在過去11年，集團的分紅水平較高，集團現金分紅連續11年增長，從上市到現在累計分紅超過3000億元，而在過去十年累計逾2700億元。

對於壽險業務在公司業務的地位會否改變，付欣指出，壽險是集團金融主業的重要一部分，而且幾乎是最重要的一個部分，壽險在集團內重要性不會改變，從壽險對客戶價值貢獻，還是在留客等方面的價值實現，它的重要性不會下降。她又認為，綜合金融模式對壽險改革重要。集團董事會秘書盛瑞生補充，平安壽險的客群數量足夠龐大，而渠道能力亦足夠強大。

被問及部分經營目標並沒有提及時間表，盛瑞生回應指，是次披露與綜合金融相關數據，以披露周期來看，上一次提及相關數據已是2015年，認為相關的過程需時，「大家應該需要有耐心」。

撰文：經濟通記者吳仲賢深圳專電