  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

平保：目標個人客戶數達4億以上，個人業務營運利潤達雙位數增長

06/11/2023

　　中國平安(02318)(滬:601318)總經理兼聯席首席執行官謝永林於深圳舉行的投資者開放日中表示，中國個人客戶市場的發展空間巨大，人均財富及財富管理市場增速強勁，未來的業務將由客戶數、客均合同數、客均利潤等的增長所推動，在經營目標方面，期望未來個人業務營運利潤可達雙位數增長，個人客戶數達4億以上，客均合同數達5以上，客均利潤達800元（人民幣．下同）以上。

 


　　今年上半年，集團個人業務營運利潤佔歸屬於母公司股東的營運利潤的83.4%，他提及，去年集團的個人業務營運利潤為1326億元，個人客戶數達2.27億，客均合同數為2.97，客均利潤為585元。

 

　　中國平安個人綜合金融管理委員會副主任蔡新發表示，綜合金融是集團價值增長的核心驅動力，今年首九個月，逾四分之一的代理人月均收入來自於綜合金融，而代理人收入22%增量貢獻來自於綜合金融，而綜合金融亦帶來更高的經營效率，使綜合獲客成本降低，以及更高的客均利潤。

 

　　蔡新發補充，平安銀行內部渠道獲客成本僅為外部渠道的73%，平安健康險僅55%，平安證券僅53%，又指現時集團擁有網點逾7000個，覆蓋全國所有省市，亦有逾130萬線下銷售觸點，而其線上網絡則擁有逾7億個銷售觸點。

 

壽險業務重要性不變 上市以來累計分紅逾三千億人幣

 

　　首席運營官付欣在投資者開放日表示，過去數年集團的ROE均是在雙位數水平，認為上述水平放在中國整個金融行業以言也是非常不錯，又指ROE代表著集團的股東回報，集團的經營也比較穩定，在過去11年，集團的分紅水平較高，集團現金分紅連續11年增長，從上市到現在累計分紅超過3000億元，而在過去十年累計逾2700億元。

 

　　對於壽險業務在公司業務的地位會否改變，付欣指出，壽險是集團金融主業的重要一部分，而且幾乎是最重要的一個部分，壽險在集團內重要性不會改變，從壽險對客戶價值貢獻，還是在留客等方面的價值實現，它的重要性不會下降。她又認為，綜合金融模式對壽險改革重要。集團董事會秘書盛瑞生補充，平安壽險的客群數量足夠龐大，而渠道能力亦足夠強大。

 

　　被問及部分經營目標並沒有提及時間表，盛瑞生回應指，是次披露與綜合金融相關數據，以披露周期來看，上一次提及相關數據已是2015年，認為相關的過程需時，「大家應該需要有耐心」。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢深圳專電

 

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01310

香港寬頻

3.420

異動股

09626

嗶哩嗶哩－Ｗ

119.000

異動股

00772

閱文集團

29.650

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01310 香港寬頻
  • 3.420
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 119.000
  • 00772 閱文集團
  • 29.650
  • 00881 中升控股
  • 19.940
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.690
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 72.550
  • 目標︰$81.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 52.300
  • 目標︰$60.00
  • 02020 安踏體育
  • 93.000
  • 目標︰$110.00
  • 02331 李寧
  • 27.400
  • 目標︰$35.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.970
  • 目標︰$7.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 312.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.700
  • 00388 香港交易所
  • 294.800
  • 00941 中國移動
  • 62.350
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 14.900
  • 目標︰$16.50
  • 00558 力勁科技
  • 7.270
  • 目標︰--
  • 02333 長城汽車
  • 11.960
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/11/2023 16:49  《盤後部署》恒指守穩50天線初步轉勢，先聲藥業1月或見11元

06/11/2023 17:31  【內房困局】深圳地鐵：沒有減持萬科的想法，將擇機買萬科公開債

06/11/2023 15:35  平保:目標個人客戶數達4億以上，個人業務營運利潤達雙位數增長

06/11/2023 18:04  【香港政情】孫東明赴浙江出席世界互聯網大會烏鎮峰會

06/11/2023 17:38  【進博會】東航今年進博會採購總額超25億美元，創新高

06/11/2023 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒３５億元，買騰訊沽中海油

06/11/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】再有大行上調小米目標，李寧目標最多被削近四成

03/11/2023 10:18  《嚟緊炒Ｄ乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見１﹒５銀

06/11/2023 16:52  《財資快訊》美電軟報７﹒８２１０，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

平保：目標個人客戶數達4億以上，個人業務營運利潤達雙位數增長
人氣文章

新聞>專訪

《專訪》蔡金強：發國債擴赤字，顯理想主義終須面對現實（有片）
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》深圳官方撐萬科，在岸人幣兩個月高，A場成交破萬億
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

深圳人氣飲品店推介！爆紅排長龍阿嬤手作 / 一年賣8,000萬杯原葉鮮奶茶 / 網民口中的「椰子水天花板」！唔使一味飲喜茶
人氣文章

娛樂情報

姜濤@MIRROR演出被小朋友嚇到彈起！傻笑30秒唔唱歌被指咪嘴穿崩場面超尷尬
人氣文章

著數速遞

雙11優惠｜國泰、華航機票低至85折！日台泰歐洲都有！台北$1,982起/ 聖誕遊倫敦$11,950！同場加映︰HK Express韓國3航點單程$288起+送sim卡、交通卡
DIVA CHANNEL
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

新手媽媽該如何為寶寶選衣服？5大初生嬰兒時尚服裝品牌推介：靈動剪裁、有機紡織認證，CP值高！
人氣文章

Beauty

Victoria Beckham凍齡保養靠這5招！每天必吃兩種Superfood、以椰子油護膚，養出逆齡完美體態！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

離婚 | 60歲才考慮離婚，是一種可惜？已經相處大半世，為何不繼續走下去？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脫髮斑禿 | 中醫如何處理脫髪問題？分虛實對症下藥！梅花針療法原理是怎樣？如何令頭髮重生？
人氣文章
急性疾病 | 19歲少年肚痛屙嘔，送院抽出「奶白色血液」險死！究竟是甚麼病？醫生揭與兩個習慣有關！
人氣文章
施政報告2023 | 醫療政策焦點懶人包！長者醫療券大灣區用得！部分專科新症縮短輪候！6大安老計劃！即睇邊樣政策同你有關 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2023 20:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/11/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/11/2023
平保：目標個人客戶數達4億以上，個人業務營運利潤達雙位數增長
人氣文章專訪06/11/2023
《專訪》蔡金強：發國債擴赤字，顯理想主義終須面對現實（有片）
人氣文章中國故事06/11/2023
《神州經脈》深圳官方撐萬科，在岸人幣兩個月高，A場成交破萬億
人氣文章財經熱話06/11/2023
美債息回落利好科技股，阿里獲大行唱好可看高一線？
人氣文章財經熱話06/11/2023
【收市短打】港股三大因素限制升幅，陳政深：大市尋底風險仍存！
人氣文章大行報告06/11/2023
【大行炒D乜】一表睇哂小米、阿里巴巴、快手、李寧同安踏最新評級目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

萬聖節特輯！靈靈法帶你睇蘭桂坊風水！邊間Club最易有豔遇？要增強桃花運要著呢個顏色嘅衫！│港古仔

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金