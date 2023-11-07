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滙控開展新一輪回購獲大行唱好，與渣打齊逆市上升，邊隻較值博？

07/11/2023

　　滙控(00005)及渣打(02888)早前公布業績遜預期，而美國聯儲局連續兩次暫停加息，市場押注美國很可能已完成加息周期，隨著美息見頂，銀行息差擴闊憧憬亦淡化。不過，兩隻股份股價經一輪調整後，近日逐步回升，今日(7日)皆逆市上升，其中滙控自本月起開展新一輪回購，回購金額加至最多30億美元，獲大行唱好，加上股息率近10厘，或可看高一線。渣打股息率則僅逾2厘，10億美元回購計劃亦剛完成，但有大行指其績後遭過度拋售，股價能否繼續向好呢？

 

（Shutterstock）

 

滙控昨港英回購619萬股涉3.6億元　渣打完成10億美元回購計劃

 

　　滙控昨日(6日)在英國再回購約341.9萬股，每股作價6.380至6.1310英鎊，總值約2079.7萬英鎊(約2.01億港元)，另同日在香港聯交所回購約277.2萬股，每股作價58.20至58.80港元，總值約1.62億港元。滙控日前公布，由11月1日起至不遲於2024年2月16日期間，擬回購總值最多30億美元之普通股，所回購的股份將被註銷。滙控目前累計購入約2443.6萬股，涉資約1.8億美元。

 

　　渣打則根據7月底公布的10億美元回購計劃，昨日在歐洲再回購約116.1萬股，每股作價6.2240至6.3840英鎊，總值約735.5萬英鎊(約7098萬港元)。該回購計劃至今已完成，動用約10億美元，回購註銷約1.13億股，每股平均購入價為7.1673英鎊。

 

摩通升滙控明年回購預測至90億美元　惟指售加拿大業務不確定性上升


　　摩通近日發表研究報告，對滙控明年回購預測由40億美元上調至90億美元，指公司第三季整體業績數據大致符合市場及該行預期，30億美元回購計劃規模則超過市場及該行預期的20億美元水平。滙控管理層於業績簡報會上傳遞出建設性訊息，關鍵正面因素包括對交通銀行(03328)使用價值(VIU)的評論、資本回報率下行風險擔憂紓緩，以及管理層對內地商業房地產風險評論表明，相對於目前指引，預期信貸損失比率上行風險有限，維持「增持」評級，目標價由81元升至83元。

 

　　不過，摩通於另一研報指，加拿大業務處置的不確定性上升，就加拿大下議院財經委員會促請聯邦政府拒絕加拿大皇家銀行(RBC)收購加拿大滙豐銀行，該行認為該建議不具有約束力，但交易無法完成的風險正在上升。在不出售加拿大業務的情況下，對滙控基本面的影響有限，但可能會導致股東回報下降80億美元，意味2024年股東回報佔市值的百分比將從約16.4%下降至約11.2%。滙控雖然仍然具有吸引力，但市場定價該交易的不確定性或會拖累股票表現。

 

大摩：市場對渣打業績遜預期反應過度　予目標價83.5元

 

　　渣打早前公布今年第三季業績，除稅前法定溢利按年跌54%至6.33億美元，遜市場預期。淨息差為1.63%，按年升20個基點，按季跌8個基點，而第三季信貸減值支出2.94億美元，按年升27%，按季則大增1倍，包括與中國商業房地產相關的1.86億美元支出，另有6.97億美元的其他減值支出來自渣打將其於渤海銀行(09668)的投資的帳面值下調。績後大行普遍唱淡，主要指其淨息差在利率上升環境下按季跌8個基點，令人失望，亦關注內房相關撥備會否再增加。

 

　　不過，大摩近日發表研究報告指，渣打公布第三季業績後，股份遭到拋售，雖然其季內業績低於預期，但市場屬反應過度。同時相信渣打的有形股本回報率(RoTE)前景和指引、具吸引力的估值和未來資本回報應可支撐股價。預計渣打股價將於30日內上升，發生概率達60%至70%，評級「增持」，目標價83.5元。

 

葉尚志：經濟環境一般滙控57元以下才值博　渣打不宜買入

 

　　第一上海首席策略師葉尚志表示，雖然近日港股市況好轉，但氣氛仍謹慎，滙控作為高息股有一定吸引力。不過，銀行能否受惠高息環境還要視乎經濟環境，以及個別銀行存貸息差表現，而現時經濟環境一般，對銀行經營有影響。其中滙控在一眾銀行股中勝在業績穩定，持續回購亦有助支撐股價，惟近日由56元升至59元應已差不多到價，料60元以上會有阻力，宜待回至57元以下才吸納。至於渣打，雖然股價調整幅度較滙控深，但其股息率僅逾2厘，近日由低位57元回升至60元後，上升動力會減弱，可能會再下試57元，不宜買入。

 

　　銀行股今早表現各異，滙控半日升0.94%收報59.1元，渣打升1.08%報60.9元，惟中銀香港(02388)跌2.07%報21.25元，恒生(00011)跌2.16%報90.8元，東亞(00023)跌1.64%報9.61元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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