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《午市前瞻》中美關係回暖推升港股 料中央協力處理內房境外債

07/11/2023

　　恒生指數半日報17696，跌270點或1.5%，主板成交逾456億元。恒生中國企業指數報6084，跌98點或1.6%。恒生科技指數報4040，跌57點或1.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報306.8元，跌5.8元或1.9%，成交22.16億元；美團收報115.5元，跌1.7元或1.5%，成交12.58億元；阿里收報83元，跌1.85元或2.2%，成交11.85億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(萬科網頁截圖)

 

黃偉康：外資有回流跡象  中美或有措施落實

 

　　美國國債孳息率回升，港股昨日重上50天線後，今日出現回吐壓力，半日跌超過200點。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，恒指回吐一日不等於要馬上再試17000水平，因為近期成交回升，由10月底起有外資逐步回流AH股市，並非過去單靠北水支撐，而且今日跌幅未算很大，成交額亦有所減少，反映沽壓不重，預計後市跌幅有限。


　　黃偉康解釋，這可能與近日中美關係回暖有關，除憧憬即將舉行的中美元首會談，此前亦多有中美關係的正面消息，如國務院副總理何立峰即將與美國財長耶倫會面等，都反映中央在外交方面逐步釋出善意，預計種種正面消息鋪排下，中美之間或將有實際行動落實，故他對後市傾向樂觀。

 

萬科獲國資護盤  中央希望提振外資信心


　　萬科(02202)昨日舉行線上會議，其中大股東深圳地鐵集團提到將斥資超過100億人民幣，承接萬科在深圳的部分城市更新項目，另外亦正積極準備適時購買萬科在公開市場發行的債券，強調從未制定過任何減持該集團股份的計劃。萬科昨日升超過7%，今日上午早段一度再升超過2%，隨後受大市拖累回吐。


　　黃偉康預計內房問題亦會於中美會談間談及，但未必會公開發表。他指，外資於內地及本港購買的內房債券損失巨大，認為外資可以接受損失，但絕不能接受血本無歸，以近期中美關係回暖的節奏推斷，中央有可能會協助處理內房境外債問題，或如之前一樣將部分壞帳收歸國有等措施，但未知現時會否有類似的行動。但他認為，這樣做才能重建外資對內地市場的信心，維持外資回流內地。

 

　　他認為，類似萬科的國資出手情況有可能陸續有來，若真有房企陷入清盤地步，外資血本無歸亦會進一步重挫信心，相信中央已意識到問題的嚴重性。


對碧服收購合富輝煌感意外


　　另外，身陷債務違約困境的碧桂園(02007)旗下碧桂園服務(06098)宣布，將斥最多1.6億人民幣認購合富輝煌(00733)新股及向扶偉聰收購所持部分股權，倘碧桂園服務落實收購扶偉聰收購所持股份，股權升至最多約38.1%，成為單一最大股東，或需向合富輝煌股東提出全面收購要約；消息刺激合富輝煌股價大升最多80%。

 

　　黃偉康指碧服較令人意外，指原本估計碧服應優先將資金撥歸碧桂園作償債之用，但在現時敏感時刻仍出手收購，相信不會未有事先向有關當局諮詢。但他認為現時由民企出手併購會令市場意外，預計很可能是由國企採取主動的機會較大，未來亦會傾向較多國企併購消息。

 

萬科股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

碧服股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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