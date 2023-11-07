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【進博會直擊】今年進博會規模創新高，參展港企數目居歷屆之冠

07/11/2023

 

　　第六屆進博會周日（5日）在上海召開。在連續三年的疫情之後，進博會全面恢復線下舉辦，參展商數目和展覽面積都創下了歷史新高。

 

進博會1

今年進博會取消了所有的防疫管控措施，除第一天開幕式對觀眾限流外，之後每天會場的人流都較以往明顯增多。有展商笑言，感覺今年的人流比過去三年加起來還多。


　　和往年一樣，進博會分為企業展和國家展，今年企業展的面積為36.7萬平方米，參展的世界500強和行業龍頭企業數達289家，達到歷史最大規模。國家展方面，由於今年是共建「一帶一路」十周年，在72個參展國家中，有64個是「一帶一路」共建國家。其中，洪都拉斯、哈薩克斯坦、塞爾維亞、南非、越南等五國擔任主賓國。


美國政府首次以官方名義參展

　
　　國務院總理李強當日在進博會開幕式上宣布了一系列擴大開放的新措施，包括實施全國版和自貿區版跨境服務貿易負面清單，積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》，承諾將進一步放寬市場准入，依法保護外商投資權益等。


　　本屆進博會的一大亮點是美國政府首次以官方名義參展，派出了由美國農業部代理副部長幫辦哈費邁斯特率領的「史上最強大代表團」。這也反映了中美關係的回暖跡象。上海美國商會與美國農業部在食品與農業展區設立了官方展馆，17家美國企業展示了包括肉類、巴旦木、奶酪、葡萄酒、保健品在內的多品類農產品。上海美國商會希望通過進博會擴大美國對華出口，加強兩國商貿往來。


　　美國駐華大使伯恩斯在美國農業館開館儀式上發表講話稱，中美經貿合作十分重要，中國是美國出口的第一大目的國，美國不尋求同中國脫鈎，美國想要和中國發展更多貿易，因此進博會是展示美國產品的好機會。

 

進博會2

食品與農業展區是進博會最受觀眾歡迎的展區，現場有很多試吃活動，甚至有參展商直接在展台上售賣食品，大家也十分捧場。


　　此外，不少外資企業也在進博會期間表達了對投資中國的信心。資生堂中國總裁兼CEO梅津利信在接受媒體採訪時表示，未來幾年內，資生堂集團將持續投資，在中國打造其全球第二大研發中心。美國嘉吉(Cargill)中國區總裁管慧麗亦表示，絕不會錯過中國經濟率先復甦和加速開放轉型中的新機遇。通過進博會，嘉吉已累計簽署超過111億美元的合作訂單，公司將堅定與中國市場共成長。


進博會參展港企數目居歷屆之冠

 

　　香港方面，今年參加進博會的港企超過300家，數目是歷屆之冠。展會首日還特別設立香港分論壇，行政長官李家超在論壇上向內地和海外的企業推介香港作為「超級連繫人」和「超級增值人」的角色。李家超表示，進博會是國家主動向世界開放市場的重大舉措，也為香港企業開拓內銷市場提供龐大商機。


　　在今年300家參展的港企中，有60家企業在貿發局的組織下參與進博會，並在「香港食品館」和「香港服貿館」兩大展區展示相關產品和服務。其中，有不少進博會的「老朋友」，如四洲集團、奇華餅家、匯泉國際、李錦記等。

 

匯泉國際：將「道地」品牌推向內地市場

 

　　有參展港企表達了深耕內地市場的決心。「道地」母公司匯泉國際代表方振強在接受《經濟通通訊社》採訪時表示，公司已經在珠海投資了一個飲料廠，打算將「道地」品牌推向更廣闊的內地市場。他提到，最近道地旗下的「北川半兵衛」在小紅書上火了起來，許多內地遊客到香港便利店買，一買就是十幾瓶，還當作手信帶回去，可見內地市場潛力巨大，因此公司對「道地」在內地發展很有信心。

 

進博會3

匯泉國際代表方振強表示，目前在內地業務中，酒類產品佔比超過90%，茶飲料佔比只有10%不到，未來會進一步拓展茶飲料在內地的市場。


　　不過，他也指出，目前內地茶飲的價格競爭壓力很大。道地茶飲的定價比本地茶飲略貴，公司會堅持以品質取得消費者的喜愛，並慢慢建立品牌影響力。


　　匯泉國際成立於1982年，是香港酒水代理商領導者，旗下擁有自營品牌「道地」和「美果」，並代理多個第三方品牌。產品組織包括國際烈酒、葡萄酒，天然、健康及功能飲料以及食品等。

 

撰文、攝影：經濟通駐滬記者林雯婕

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