騙局大拆解|香港新式街頭騙案，你又遇過幾多次？

街頭騙案年年都有，而且越來越新、越來越多花款，究竟你又遇到邊幾款？原來騙案隨時隨地都可以發生，所以【騙局大拆解】一連三集，同你剖析騙局內容，呢次騙案仲係銀行入面發生！









網友FB開Post，話俾人係ATM屈錢



就係呢個月，有網友話自己早前係自動櫃員機(ATM)拎錢個陣，突然被一名女子喝止，聲稱自己唔記得拎錢，仲大大聲指控該名網友乘機搶錢，金額達5000蚊，惹來街坊關注。好彩呢名男子拎錢個陣有拎到收條，並且俾個名女子檢查，事後女子先再話返自己係第二部機拎錢，唔關該名網友事。



但該名網友條氣十分唔順，好似無啦啦被人屈搶錢，十分唔開心。但其實遇到類似情況，應該點做好呢？又或者本身自己真係大頭蝦，忘記拎錢情況下又要點做？



其實香港嘅自動櫃員機附近，一早有晒攝像鏡頭，如果你拎左一筆唔屬於你嘅錢，就已經犯左刑事罪行！而櫃員機如果感測到有人未拎錢，就會自動將錢入返去所屬戶口，所以唔使膽心。所以遇到以上情況，第一時間應該檢查自己戶口有無少到錢，如果少左就立即報警備案，然後再去通知銀行；假如俾人屈錢，咩都唔使講啦，三條九啦！

撰文：李皆穎

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