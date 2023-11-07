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《神州經脈》十月進口意外轉正，外儲連降三月，萬科強調必會還債

07/11/2023

　　滬深股市連升兩日後回吐，全日外資淨流出近46億元（人民幣．下同），結束連續三天流入。滬綜指今早（7日）低開後保持向下，惟午後CPO、算力、AI晶片等科技概念見炒作，滬指逐漸修復，全日僅跌0.04%，報3057.27點，深成指跌0.15%，創業板指走低0.47%。兩市成交9930億元，差些守住萬億關按日減少6.7%。

 

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後震盪回落，收報7.2851，較上個交易日4時30分收盤價跌95點子，脫離近兩個月高位，全日在7.2713至7.2857之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1776，較上個交易日升4點子，三連升，創10月13日以來近一個月新高，與市場預測偏離仍近1100點。上個交易日報7.1780。

 

今日新聞精選

 

1. 海關總署公布，按美元計價，今年10月中國進出口總值4931.3億美元，同比下降2.5%。其中，出口2748.3億美元，下降6.4%，大遜市場預期的下降3.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點；進口2183億美元，同比由上月降6.2%轉為增長3%，大勝預期的跌4.8%；貿易順差565.3億美元，大幅低於預期的820億美元，前值777.1億美元。機構分析認為，由於美國和歐洲的經濟增長勢頭放緩，出口增長依然疲軟，未來六個月，外部需求可能會進一步減弱。第四季外貿出口仍存在一定不確定性，但不影響全年經濟增長目標實現。10月進口同比「轉正」出乎意料，或因國內需求上升，特別是補充庫存的需求。

 

2. 中國證監會副主席王建軍出席國際金融領袖投資峰會時表示，未來會進一步推動開放，當中，會加強優化上市制度，支持更多中資公司便捷地到香港上市。他指，雙方已就大宗交易納入互聯互通達成共識，現時正就對技術、規則、監管作出安排，待協調好後會盡快推出。此外，正在研究人民幣櫃台股票，論證成形後，會直接推動納入。人民銀行副行長張青松在同一場合表示，中央已實施三大工程，包括建設大都會配套設施、加速城市改造、增加租賃房屋建設，相信有關措施將推動未來房地產市場高質量發展，對中國房地產市場未來有信心，亦都樂觀。

 

3. 國務院副總理何立峰透過視像形式參與「國際金融領袖投資峰會」時表示，香港要著力加強自身建設，進一步提升影響力。中央支持香港保持國際化特色，在促進跨境貿易投資便利化，持續完善內地和香港金融互聯互通機制，強化離岸人民幣業務的樞紐功能，更好發揮國際金融中心的資金融通功能，積極參與區域合作，加強與全球金融業界的業務往來，開拓東盟、中東等市場，繼續保持國際化特色，進一步拓展朋友圈。何立峰應美國財長耶倫的邀請，將於星期三至星期日（8至12日）訪問美國5天，雙方將就中美經濟、應對氣候挑戰、以及削減債務等問題交換意見。

 

4. 深圳國資委昨日開腔力挺流動性狀況受質疑的萬科。內媒《第一財經》記者今日以投資者身份致電萬科證券投資部詢問境外債以及開工情況。工作人員表示，公司今年已沒有境外債券需要償還，明年大概在3月、5月和6月共有三筆，合計100億人民幣左右，強調「一定會償付，不用擔心」；目前開工比較有彈性，「這樣可以更好地確保經營安全」。

 

5. 人民銀行、國家外匯管理局公布，中國10月外匯儲備31012.2億美元，略遜於預期的31025億美元，較9月下降138.5億美元，連續三個月下降，惟降幅為0.44%，較9月收窄0.98個百分點。9月外儲為31150.7億美元。10月末，黃金儲備報7120萬盎司，9月末為7046萬盎司，為連續第12個月增加。

 

6. 上海進博會繼續舉行。自首屆進博會以來，「三桶油」中國石油、中海油、中國石化這六年簽約總金額合共達4140億美元。另外，高通中國區董事長孟樸今日在進博會分論壇上表示，以5G和AI為代表的關鍵技術正在成為推動各行各業數字化轉型的基礎能力，未來生成式AI將使智能手機成為真正的數字化助手，人們能夠與手機進行自然交流，並獲得貼切地回應。此外，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）中國區總裁沈波在進博會上接受媒體採訪時表示，阿斯麥始終重視中國市場，預計今年中國業務將佔阿斯麥全球業務的20%以上，對明年在中國的業務也非常的樂觀。

 

7. 人民銀行貨幣政策司發表《持續深化利率市場化改革》的文章，指降低存量房貸利率工作已基本完成，超過22萬億元存量房貸利率下調，平均降幅0.73個百分點，惠及超5000萬戶、1.5億人，每年減少借款人利息支出1600億-1700億元，戶均年減3200元。另據中央廣播電視總台中國之聲《新聞縱橫》報道，多名來自河南濮陽的聽眾反映，在查詢利率調降時才發現，供款超過兩年的房貸竟然是消費貸，因此無法享有存量貸款降息的待遇。有貸款人強調，當年銀行和中介都對貸款性質隻字不提，且自己至今尚未拿到合同。

 

8. 第九批國家組織藥品集中帶量採購在上海產生擬中選結果。此次集採涉及42個品種，有41種藥品採購成功，擬中選藥品平均降價58%，預計每年可節約藥費182億元。據悉，全國患者有望於2024年3月用上本次集採降價後的中選產品。據統計，第九批集採共有262家企業的382個產品參與投標，205家企業的266個產品獲得擬中選資格，投標企業擬中選比例約78%，平均每個品種有6.5家企業擬中選。涉及的重點上市公司包括科倫藥業、中國生物製藥、石藥集團、翰森製藥、上海醫藥、恒瑞醫藥等。

 

撰文：經濟通中國組

 

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