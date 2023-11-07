  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大灣區直擊】巨灣技研料5年後有市場份額指引，擬開拓港澳市場

07/11/2023

　　由廣汽(02238)(滬:601238)分拆的巨灣技研，主力研發汽車電池，自研的極速電池搭載在指定快充車型上，由0至80%充電最快只需7.5分鐘，創下了世界最快紀錄。

 

（Celia攝）

 

　　巨灣技研廣州工廠總經理柴成斌指，快充行業算是一個新能源發展至今一個新的細分市場，也是將來的主打方向，從2014年團隊便開始做相關研發，到2020年巨灣技研成立，算是走得比較早、比較快，相信能打破現有新能源模式，但對於市場份額的具體指引，他認為現時仍為時過早，料5年後應可看到相關數字。

 

需時準備向國外市場發展

 

（Celia攝）

 

　　對於落戶南沙，他認為是大灣區的核心地帶、人才聚集，新能源的人才都願意到廣州，但目前公司未有港澳人員，他指目前仍需要產品化學，如設計材料學，以及軟件控制等方面數字化人才，歡迎未來有港澳人才加入，亦會配合包括廣汽在內的客戶開拓港澳市場。

 

　　柴成斌又指，公司對海外市地的標準已很熟悉，早前亦研究過澳製標準，已做好向國外市場發展的準備，但公司成立時間短，仍需大量準備。

 

廣州港南沙港區：與香港並非互相競爭而是互補

 

（Celia攝）

 

　　南沙港隸屬廣州港，其中南沙港第四期是全自動港口，以全國產的智慧信息系統操控，導引車亦由人手在辦公室遙距控制。

 

　　廣州港南沙港區四期碼頭工程技術部副經理李樹沛指，相比起南沙港一至三期碼頭，每個碼頭的人手約1000人，四期碼頭只需300人手，包括行政及技術人員等，節省約7成人力資源，每年涉及1億元人民幣成本。

 

120輛無人導引車全天候作業

 

（Celia攝）

 

　　目前碼頭有無人導引車120輛，為全球規模最大，未來還會購置更多。而導引車可自動續航，當無電時會自動去充電，延長作業時間。李樹沛又指，預期碼頭實行自動化將提高對技術人員要求，產業轉型升級會帶來技術升級及人才升級，提高工作質量。

 

　　至於將南沙港四期的自動化模式複製到香港的港口，他認為不同港口有各自的業務情況，而他們暫時未就香港的情況做調研。

 

香港與南沙港是互補關係

 

　　廣州港股份生產業務部集裝箱運營中心市場營銷總監王沙靈指，南沙港與香港的港口並非競爭關係，而是互補關係，有很多進出口貨品都需要在港作中轉，例如一些危險品，香港是自由貿易港，有較大靈活性可處理。他表示，每年有約70至80萬TEU會運到到香港轉口。而他認為南沙優勢在於有強大倉儲能力，又有鐵路可連繫內陸省份，最遠可達貴洲、雲南。

 

　　他又透露，截至今年9月，南沙港的吞吐量一直有增長，外貿增長接近8%，內貿則達10%，近幾年港口內增加得較多航線及吞吐量的都是一帶一路國家。

 

經濟通通訊社記者史寒冰南沙專電

 

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00650

普達特科技

0.750

異動股

09939

開拓藥業－Ｂ

3.380

異動股

02313

申洲國際

81.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00650 普達特科技
  • 0.750
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 3.380
  • 02313 申洲國際
  • 81.200
  • 00823 領展房產基金
  • 37.900
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.600
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 44.950
  • 目標︰$50.60
  • 00839 中教控股
  • 6.780
  • 目標︰$7.01
  • 01299 友邦保險
  • 70.400
  • 目標︰$81.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 52.750
  • 目標︰$60.00
  • 02020 安踏體育
  • 91.000
  • 目標︰$110.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 308.600
  • 00005 滙豐控股
  • 58.650
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.150
  • 00001 長和
  • 39.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.820
報章貼士
  • 00303 偉易達
  • 45.350
  • 目標︰$60.00
  • 06185 康希諾生物
  • 27.350
  • 目標︰$42.00
  • 00772 閱文集團
  • 29.700
  • 目標︰$33.00
熱炒概念股
即時重點新聞

07/11/2023 16:37  《盤後部署》恒指回調無礙反彈形態，中升料完成調整再展升浪

07/11/2023 15:18  【金融峰會】陳茂波:樓市減辣後市場反應較為冷靜屬好事

07/11/2023 15:53  【金融峰會】任志剛:金管局已讓港貨幣及金融體系盡可能健全

07/11/2023 17:26  【進博會】第六屆進博會會期過半，已達成700多項合作意向

07/11/2023 17:25  【大灣區直擊】廣州港南沙港區：與香港並非互相競爭而是互補

07/11/2023 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入９５﹒６７億元，買盈富沽中芯

07/11/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】摩通跟進多隻重器股、小米獲多家大行提目標價

03/11/2023 10:18  《嚟緊炒Ｄ乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見１﹒５銀

07/11/2023 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８１８１，全線拆息全日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【金融峰會】滙控祈耀年：由內地流入香港的財富活動增長三至四倍
人氣文章

新聞>財經熱話

【金融峰會】人行：中央已實施三大工程推動房地產高質量發展
人氣文章

新聞>財經熱話

【金融峰會】何立峰：中央支持香港國際化，要著力建設提升影響力
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
人氣文章

娛樂情報

愛回家大小姐龍力蓮形象入屋！林淑敏帶怪雞女秘書拍廣告扮女波士Shopping
人氣文章

娛樂情報

飯氣攻心2 | 原班人馬獨欠黃子華！魏浚笙Jeffrey、何啟華@ERROR加入！導演陳詠燊劇透大佬到外地尋理想
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

派對之選！媲美香檳的德國氣泡酒！3瓶高CP值的Sekt，夾雜果香、帶著烤烘氣息！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

永樂時期珍品驚現台北！令人驚訝的超低估價，是兵行險著，還是混水摸魚？
人氣文章

Watch & Jewelry

專訪意大利珠寶品牌Annamaria Cammilli：「我嘗試在創作中留下運動的本質，展現生命的活力」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
施政報告2023 | 醫療政策焦點懶人包！長者醫療券大灣區用得！部分專科新症縮短輪候！6大安老計劃！即睇邊樣政策同你有關 1
人氣文章
《上流寄生族》演員、韓星李善均被爆吸毒！何解粉絲異常崩潰？期望落差的殺傷力究竟有幾大？
人氣文章
食物安全 | 北角德昌、旺角章記香港仔魚蛋王非首次驗出甲基汞！魚蛋暫需停售！食安中心：大量攝取或影響視力、記憶力、胎兒腦部發育
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2023 19:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/11/2023
【金融峰會】滙控祈耀年：由內地流入香港的財富活動增長三至四倍
人氣文章財經熱話07/11/2023
【金融峰會】人行：中央已實施三大工程推動房地產高質量發展
人氣文章財經熱話07/11/2023
【金融峰會】何立峰：中央支持香港國際化，要著力建設提升影響力
人氣文章財經熱話07/11/2023
【金融峰會】李家超：香港是全球具競爭力城市之一，未來欣欣向榮
人氣文章財經熱話07/11/2023
【金融峰會】陳茂波預計今年香港經濟增長將超過3%
人氣文章財經熱話07/11/2023
【大灣區直擊】巨灣技研料5年後有市場份額指引，擬開拓港澳市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金