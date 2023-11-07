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【金融峰會】何立峰：中央支持香港國際化，要著力建設提升影響力

07/11/2023

　　國務院副總理何立峰透過視像形式參與「國際金融領袖投資峰會」時表示，香港要著力加強自身建設，進一步提升影響力。中央支持香港保持國際化特色，在促進跨境貿易投資便利化，持續完善內地和香港金融互聯互通機制，強化離岸人民幣業務的樞紐功能，更好發揮國際金融中心的資金融通功能，積極參與區域合作，加強與全球金融業界的業務往來，開拓東盟、中東等市場，繼續保持國際化特色，進一步拓展朋友圈。

 

 

（Crystal攝）

 

　　他又指，香港以自由開放規範的營商環境，簡潔的稅收制度，以國際接軌的普通法制度，中西文化匯聚的優勢和廣泛的國際商業網絡，贏得國際投資者的信任和讚譽。香港今後可以更好地發揮國際金融中心的獨特優勢，積極融入國家發展大局，參與粵港澳大灣區的建設，並且在參與國家發展和現代化建設中進一步發展壯大自身的實力。

 

預計中國全年實現預期經濟增長目標 為全球經濟復甦注入正能量

 

　　他提到，中國是世界第二大經濟體，經濟的增量全球佔比最高，因此中國的發展本身具有世界意義。今年以來，中國經濟運行總體回升向好，預計全年能夠實現預期經濟增長目標，必將為全球經濟復甦注入新的正能量。

 

　　何立峰提到，去年香港成功舉辦首屆國際金融領袖投資峰會，吸引全球200多位金融業界的精英歡聚一堂，證明和突顯香港國際金融中心的特殊地位和顯著的優勢，取得超乎預期的良好效果。本屆峰會的主題，配合當前形勢和各方關切，具有很強的針對性和現實意義。他亦指出，峰會是向國際社會展示中國和香港魅力的重要平台，亦是國際金融機構和投資人深入了解香港和內地市場的重要機遇。中央政府對香港國際金融中心地位的高度肯定，也對香港開創金融高質量發展新局面實現新飛躍寄予的厚望，希望香港金融界抓住機遇，開拓進取，推動香港國際金融中心不斷邁上新的台階。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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