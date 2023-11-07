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【金融峰會】陳茂波預計今年香港經濟增長將超過3%

07/11/2023

　　財政司司長陳茂波周二（7日）出席國際金融領袖投資峰會間隙時對《彭博電視》表示，意識到雖然香港經濟復甦持續，但仍比預期弱，估計今年經濟增速仍將超過3%。

 

 

（Crystal攝）

 

　　上述預測表明香港經濟增長速度或遠低於此前預期。香港最早預測今年經濟增長3.5-5.5%，8月時將預測區間縮窄至4%-5%。

 

港府將採取一切必要措施應對經濟情況

 

　　陳茂波解釋，出口、資本形成和私人消費均未能如預期般在疫情後迅速恢復，由於成交淡靜，來自股票交易和房地產交易的印花稅都將低於預期，刺激房地產市場的措施目前「基本足夠」，但影響將取決於外部經濟形勢，預計不會出現供應過剩，暫時並未看到信心危機，亦未見投資者或房地產開發商不顧價格而「急於拋售」，香港開發商的槓桿率依然健康。他稱根據形勢發展，「我們將採取一切必要措施」。

 

歡迎中東公司來港發展

 

　　他又提到，中東有很大的多元化需求，但對這個市場的了解有限，香港還希望讓上市發行人和資本更加多元化。當被問及沙地阿美在港上市的前景時，他說：「這是一家了不起的公司，我們瞄準了中東的許多公司，公司的質量很重要。」他又表示，香港將張開雙臂歡迎它們。

 

樓市減辣後市場反應較為冷靜屬好事

 

（Crystal攝）

 

　　陳茂波表示，預期本港全年GDP增長逾3%，在過去一段時間，香港的轉口及內地的出口持續轉弱，在與國際全面通關方面，現時訪港旅客數字只恢復至2018年的7成左右，而恢復國際聯繫方面，現時仍未全面恢復過來。

 

調整樓市措施後市場反應較為冷靜屬好事

 

　　對於早前政府宣布樓市減辣，他指出，當年引入辣招的政策目的為防止短炒，故有特別印花稅等措施，而留意近期炒賣風氣已經消退，故在相關方面略為作出調整，當年的住宅供求不平衡，但認為現時供求情況已趨向穩定，故有下調空間。他指樓市上落受多種因素影響，認為在調整相關措施後，市場反應較為冷靜是好事。

 

目前平均供樓開支佔收入不到四成 斷供比例低

 

　　　近日金管局公布第三季負資產住宅按揭貸款宗數為11123宗，他表示，政府與金管局的立場非常清晰，只要客戶能繼續供樓付息，「銀行一般情況下都唔應該追」，雖然現時外圍環境充滿挑戰，但經濟仍錄得增長及失業率低等，認為供款能力方面「穩住」，目前平均供樓開支佔收入不到4成，斷供比例亦很低，認為在物業市場有秩序地調整，又不造成系統性金融風險時不需要過激反應。

 

是次活動相當成 冀下年繼續舉辦金融峰會

 

　　他又表示，有人向他形容是次峰會屬金融界全明星賽，認為是次活動相當成功，希望政府下年可以繼續舉辦上述活動，隨著香港全面復常，對金融界來說，雖然地緣政治及外圍環境複雜，但對香港未來金融市場發展充滿信心。

 

仍在安排APEC行程 無預期與美官員會面

 

（Crystal攝）

 

　　陳茂波將代表香港出席亞太經合組織領導人非正式會議。陳茂波表示，仍在安排APEC有關行程，目前無預期與美國政府官員會面。

 

　　對於美國國會一批跨黨派議員提出法案，要求將多名執行《香港國安法》的法官、檢控人員及官員納入制裁名單。陳茂波批評完全不能接受，特區政府不會妥協，亦不會懼怕有關要脅。

 

　　陳茂波又提及，今次峰會很榮幸得到國務院副總理何立峰發表視頻講話，反映國家對香港國際金融中心地位的支持及認同，特區政府及各金融監管機構會做好何立峰所提及的三點建議工作，將香港的金融市場發展得更大更強。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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