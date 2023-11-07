  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【金融峰會】滙控祈耀年：由內地流入香港的財富活動增長三至四倍

07/11/2023

　　滙豐控股(00005)行政總裁Noel Quinn出席國際金融領袖峰會時表示，今年從內地流入香港的財富活動增加了三至四倍，而年內集團的保險業務增長了約40%，當中很大一部分業務來自內地，由此看到香港財富管理相關的活動有所復甦。

 

 

滙控行政總裁祈耀年Noel Quinn（Crystal攝）

 

　　他指出，集團視大灣區為龐大的增長機會，集團一直在大灣區內的香港地區擴展相關的業務，而大灣區零售銀行業務的新銀行活動亦有所增長。

 

渣打溫拓思：轉型融資關鍵為項目或碳權一致性定義

 

渣打行政總裁溫拓思Bill Winters（Crystal攝）

 

　　渣打集團(02888)行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，轉型融資事先要清想如何轉型，以及何謂良好轉型，市場相關投資雖涉逾萬億元，但卻被指為資金「漂綠」，由於缺乏一致標準。他指出，轉型融資而言，關鍵是良好項目、碳權（Carbon Credit）一致性定義，同時亦為挑戰，以呈現公平轉型。

 

　　溫拓思亦提到，碳市場中，分布式分類帳技術（DLT）及區塊鏈有助數據追蹤。此外，他亦對投資中長期由環境中分解碳的科技感鼓舞，為基礎性商業模式轉變，屬長期解決方法。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00650

普達特科技

0.750

異動股

09939

開拓藥業－Ｂ

3.380

異動股

02313

申洲國際

81.200

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00650 普達特科技
  • 0.750
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 3.380
  • 02313 申洲國際
  • 81.200
  • 00823 領展房產基金
  • 37.900
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.600
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 44.950
  • 目標︰$50.60
  • 00839 中教控股
  • 6.780
  • 目標︰$7.01
  • 01299 友邦保險
  • 70.400
  • 目標︰$81.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 52.750
  • 目標︰$60.00
  • 02020 安踏體育
  • 91.000
  • 目標︰$110.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 308.600
  • 00005 滙豐控股
  • 58.650
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.150
  • 00001 長和
  • 39.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.820
報章貼士
  • 00303 偉易達
  • 45.350
  • 目標︰$60.00
  • 06185 康希諾生物
  • 27.350
  • 目標︰$42.00
  • 00772 閱文集團
  • 29.700
  • 目標︰$33.00
熱炒概念股
即時重點新聞

07/11/2023 16:37  《盤後部署》恒指回調無礙反彈形態，中升料完成調整再展升浪

07/11/2023 15:18  【金融峰會】陳茂波:樓市減辣後市場反應較為冷靜屬好事

07/11/2023 15:53  【金融峰會】任志剛:金管局已讓港貨幣及金融體系盡可能健全

07/11/2023 17:26  【進博會】第六屆進博會會期過半，已達成700多項合作意向

07/11/2023 17:25  【大灣區直擊】廣州港南沙港區：與香港並非互相競爭而是互補

07/11/2023 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入９５﹒６７億元，買盈富沽中芯

07/11/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】摩通跟進多隻重器股、小米獲多家大行提目標價

03/11/2023 10:18  《嚟緊炒Ｄ乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見１﹒５銀

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【金融峰會】滙控祈耀年：由內地流入香港的財富活動增長三至四倍
人氣文章

新聞>財經熱話

【金融峰會】人行：中央已實施三大工程推動房地產高質量發展
人氣文章

新聞>財經熱話

【金融峰會】何立峰：中央支持香港國際化，要著力建設提升影響力
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

離婚界KOL | 張致恒妻雯雯IG STORY又再嗌離婚！小朋友去向交由社工決定？
人氣文章

娛樂情報

黎明拍銀行微電影兼宣傳新歌！孖不同年齡演員「父女檔」大sell溫情，慨嘆父母不能時刻陪伴子女
人氣文章

娛樂情報

愛回家大小姐龍力蓮形象入屋！林淑敏帶怪雞女秘書拍廣告扮女波士Shopping
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

益生元是甚麼？德國最新研究：益生元纖維補充劑可改變腦部食物決策，或有助減食慾！從食物還是補充劑攝取好？
人氣文章

Watch & Jewelry

Jaeger-LeCoultre積家翻轉系列再推浮世繪腕錶！以琺瑯微繪重現江戶時代，向葛飾北齋致敬
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

英國精品香水界最值得期待的品牌！深受名媛喜愛的Ormonde Jayne，其誕生竟與Chanel有莫大關係？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
保溫杯4大清洗方法！經常不洗有菌！有異味、茶垢點算？不能用鋼絲刷！廚房2種常見材料輕鬆去污
人氣文章
大閘蟹來源 | 內地奸商草酸洗劣質蟹，食用可致重金屬中毒！賣蟹專家教揀蟹：要睇3大特徵！中醫分享6大進食禁忌
人氣文章
彭皓鋒患癌 ︳ TVB御用「惡人」直腸癌3期！留造口「孭屎袋」非唯一醫病方法？醫生分享4大徵狀＋最新放射治療消除腫瘤
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2023 19:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/11/2023
【金融峰會】滙控祈耀年：由內地流入香港的財富活動增長三至四倍
人氣文章財經熱話07/11/2023
【金融峰會】人行：中央已實施三大工程推動房地產高質量發展
人氣文章財經熱話07/11/2023
【金融峰會】何立峰：中央支持香港國際化，要著力建設提升影響力
人氣文章財經熱話07/11/2023
【金融峰會】李家超：香港是全球具競爭力城市之一，未來欣欣向榮
人氣文章財經熱話07/11/2023
【金融峰會】陳茂波預計今年香港經濟增長將超過3%
人氣文章財經熱話07/11/2023
【大灣區直擊】巨灣技研料5年後有市場份額指引，擬開拓港澳市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金