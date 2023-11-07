【金融峰會】滙控祈耀年：由內地流入香港的財富活動增長三至四倍

滙豐控股(00005)行政總裁Noel Quinn出席國際金融領袖峰會時表示，今年從內地流入香港的財富活動增加了三至四倍，而年內集團的保險業務增長了約40%，當中很大一部分業務來自內地，由此看到香港財富管理相關的活動有所復甦。

滙控行政總裁祈耀年Noel Quinn（Crystal攝）

他指出，集團視大灣區為龐大的增長機會，集團一直在大灣區內的香港地區擴展相關的業務，而大灣區零售銀行業務的新銀行活動亦有所增長。

渣打溫拓思：轉型融資關鍵為項目或碳權一致性定義

渣打行政總裁溫拓思Bill Winters（Crystal攝）

渣打集團(02888)行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，轉型融資事先要清想如何轉型，以及何謂良好轉型，市場相關投資雖涉逾萬億元，但卻被指為資金「漂綠」，由於缺乏一致標準。他指出，轉型融資而言，關鍵是良好項目、碳權（Carbon Credit）一致性定義，同時亦為挑戰，以呈現公平轉型。

溫拓思亦提到，碳市場中，分布式分類帳技術（DLT）及區塊鏈有助數據追蹤。此外，他亦對投資中長期由環境中分解碳的科技感鼓舞，為基礎性商業模式轉變，屬長期解決方法。

撰文：經濟通採訪組

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