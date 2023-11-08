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【大灣區直擊】橫琴孵化中心助逾百間港澳餐飲品牌初試內地市場

08/11/2023

　　位於橫琴的全球餐飲品牌孵化中心負責人藍光本身是香港人，12年前到澳門創業，並於2021年創立孵化中心。他留意很多港澳餐飲品牌有意北上發展但面對困難，例如難以在內地將產品標準化量產、不習慣當地的營銷市場，以及國內知名度不足較難招商。

 

全球餐飲品牌孵化中心負責人藍光

 

　　針對上述問題，孵化中心會視乎不同品牌的情況，為其配對適合的營銷公司及生產廠家，又會舉行品牌推介會等，吸引投資者關注。藍光指，中心開辦2年間，協助逾百間品牌嘗試到內地創業，形式包括開店、參與美食節之類的活動等，而成功開店的約數十間。

 

孵化中心擔當顧問角色

 

 

　　藍光又觀察到，地域距離愈遠的城市如北方地區，對港澳餐飲的興趣愈大，品牌的獨立性和競爭力會愈大；但同時「水土不服」的情況都愈嚴重，因品牌對當地風土人文、政策的理解較少。

 

　　他表示，孵化中心一般會擔當顧問角色，可行的話會先與當地的部門、商場溝通，以獲得當地支持，減低品牌「孤軍作戰」的難度。

 

　　另外，中心亦會為想進駐港澳的有內地餐飲品牌提供協助，一般是一線品牌，如海底撈(06862)、太二及喜茶等，在澳門開店時都會向孵化中心諮詢，並由中心提供宣傳及推廣工作。

 

AHA孵化中心已服務約200間企業

 

AHA港澳青年孵化中心創辦人鄭益偉

 

　　同樣位於橫琴的AHA港澳青年孵化中心於2021年第二季開設，針對有意在內地創業的港澳人士提供支援。創辦人鄭益偉指，中心設立至今已服務200多間企業，當中一半為港澳企業，澳門佔多數，亦有香港企業，如龍島。

 

　　他指，詢問量較高的企業包括雙邊貿易、電子、零售、食品、文化影視，以及科技應用類，每星期都有來來自香港的查詢。

 

橫琴具「四流」及地理優勢

 

　　鄭益偉解釋，企業準備落戶，一般先在內地成立主體，再將香港專才轉移到橫琴建立團隊；一般查詢的企業，以餐飲為例，都希望在國內建立大規模的連鎖餐廳，再開放加盟，及按進度尋找融資機會等。

 

　　他指，橫琴有良好政策，人流、物流、資金流及信息流都高效便捷，做生意的空間很大，吸引到港澳及內地的企業家希望立足當地，並進一步開拓境內外市場。而橫琴亦有地理優勢，有港珠澳大橋與港澳以陸路相連。

 

　　他相信大灣區大同城市之間互相聯動，未來會有更多香港的企業家都會到當地發展。

 

經濟通通訊社記者史寒冰橫琴專電

 

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