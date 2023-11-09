平保否認收購碧桂園後未止跌，惟獲大行力撐可趁低吸？

外媒《路透》昨日(8日)下午引述多名消息人士報道指，中國當局要求中國平安(02318)收購陷入財困的碧桂園(02007)，並向該公司注資以解決流動性危機，儘管平保隨即發聲明堅決否認，並表示現已沒持有碧桂園股份，但股價仍插逾半成，創去年11月以來新低，碧桂園卻大升12%，多家民營內房股亦飆升。雖然平保一再強調有關報道與事實不符，兼有大行力撐，指其沒義務及意圖收購碧桂園，但市場疑慮未消，今早(9日)平保仍繼續下跌，不知可否趁低吸納呢？

（中國平安網頁截圖）

平保：未收要求或討論收購碧桂園 目前沒持有碧桂園股份

《路透》報道指，中國當局於今年8月底開始與平保核心領導人就有關救助計劃進行溝通，碧桂園亦有參與，目前有關計劃仍處於早期階段，平保被要求提交救助計劃的細節，以及對碧桂園進行盡職調查。據報當局期望平保持有碧桂園超過50%的股份，並向碧桂園分階段注資緩解其債務問題，救助計劃由廣東省政府協助安排。報道又特別提到，當局救助碧桂園的計劃不但意味著中國政府決定出手解救內房，甚至可能會比照此模式處理其他問題內房。

中國平安對外發表嚴正聲明，稱報道內容完全與事實不符，公司從未收到任何有關政府部門或機構的相關建議、要求，且沒有任何與此相關的交易計劃或討論，截至目前，公司沒有持有碧桂園股份。平保更強調，公司此前已書面向《路透》作出澄清，但該媒體仍執意發布相關不實報道，公司對此深表遺憾。

平保曾接管房企華夏幸福 8月減持碧桂園持股降至4.99%

對於當局要求平保接收碧桂園的傳聞，金融界人士說傳言已經存在了一段時間，其實有跡可循，因為兩年前房企華夏幸福(滬：600340)在流動性問題爆發後，正是由平保所接管的，華夏幸福對平保的財務造成了很大的拖累，如今若要再來一個「拖油瓶」，平保自然是堅決反對。



另外，翻查資料，平保曾是碧桂園的第二大股東，但碧桂園8月發盈警爆出陷財困後，平保在8月11日以每股均價0.98元減持1409.4萬股，持股量由5.04%降至4.99%，降至毋須披露股權變化，套現1381.2萬元。不過，內媒《21世紀經濟報道》引述平保消息指，截至今年三季度末，公司已經不再持有碧桂園的股份。

《路透》披露更多細節 指相關討論由人行主導

值得一提，中國平安雖一再否認被要求收購碧桂園的報道，但《路透》今日凌晨仍堅持其報道稱，四位知情人士透露中國平安已被中國當局要求收購碧桂園，報道更詳盡披露更多細節，指兩名直接了解情況的消息人士稱，以李強總理為首的中國國務院已指示兩家公司所在地廣東省當地政府幫助安排平安對碧桂園的救助。其中三位知情人士表示，當局希望碧桂園的流動性問題帶來的任何風險都不致蔓延到更廣泛的經濟領域，平安已被要求提供該計劃的細節，並擁有談判交易條款的空間。



報道又指，由於此事的敏感性，所有消息來源均拒絕透露姓名。兩名消息人士稱，平安與當局之間的討論是由中國人民銀行的金融市場部門的官員主導，會談成員也包括碧桂園在內，國家金融監督管理總局也參與了談判。而由中國平安介入是自然的選擇，因為它的總部就位於廣東，並且一直是碧桂園的主要股東。





野村：平保沒義務及意圖收購 中信里昂：非金融白武士出手較合適

野村發表研究報告指，中國平安沒有義務和意圖收購碧桂園。中國平安聲明，路透社有關平保被相關當局要求收購碧桂園的報告不屬實，中國平安從未收到任何相關政府部門或機構的相關建議或要求。集團截至公告日期，並未持有碧桂園任何股份，予目標價62.1元，評級為「買入」。





中信里昂認為，救助碧桂園目的是要防範系統性風險，若平保出手，風險不減反增，傳聞並不合理。相信由金融業以外的國企充當白武士較為合適。再者，平保亦有自身的地產相關問題需要解決，相信有關報道將影響壽險股短期投資氣氛。

林家亨：平保或需為碧桂園作撥備 惟回至37元值博

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，中央年初至今對內房政策首要保交樓，但從來沒提到要保證某發展商不會倒閉或必定賺錢，說到要救某家房企只是市場想多了。另外，中央上周推出一些政策令一眾內險股都下跌，不單止平保，唯獨財險(02328)因主要做樓宇及車輛等財產保險，不涉壽險及資產管理業務，故沒受影響。而平保目前持有碧桂園逾4.9%股權，相信碧桂園不會很快復甦，平保持有碧桂園資產，可能會因應碧桂園股價下跌於年尾作撥備，對平保資產值會帶來下行壓力。不過，平保自年初60幾元跌至現時30幾元，足足跌了逾40%，現價應不會有太大下行空間，但弱勢不會即時扭轉，若回至36、37元有很高的值博率。

平保半日跌1.56%收報37.9元，連跌3日，累跌10.3%，成交14.55億元。其他內險股亦普遍向下，國壽(02628)跌1.5%報10.5元，太保(02601)跌0.12%報17元，人保(01339)跌0.78%報2.53元，財險跌1.29%報9.2元。昨日飆升的內房股亦普遍回吐，碧桂園跌7.23%報0.77元，中國恒大(03333)跌8.2%報0.28元，融創(01918)跌5.68%報2.16元，雅居樂(03383)跌5.75%報0.82元，富力(02777)跌3.88%報1.24元，世茂(00813)跌7.46%報0.62元，龍湖(00960)跌4.79%報12.32元，中海外(00688)跌2.65%報14.68元，潤地(01109)跌3.03%報28.85元，越秀地產(00123)跌6.73%報7.35元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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