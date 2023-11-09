港鐵東涌東站一期項目暫收1份標書

港鐵(00066)東涌東站第一期物業發展項目今午2時截標，截至下午12時30分，暫收1份標書，為一家不知名發展商。



綜合市場估算，項目地皮估值介乎15.7億至31.3億元，每平方呎樓面地價約2000至4000元。項目坐落於東涌市地段第53號地段上，並位於興建中的港鐵東涌線延線東涌東站對面，另該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供完善的購物、社區設施及公共運輸交匯處配套。



第一期位處整個項目東南部分，住宅樓面面積上限約69.6萬平方呎，預計提供約1200伙單位，另商場樓面面積上限約8.75萬平方呎，但商場將由港鐵保留。



此外，據了解，東涌東站第一期招標不設補地價安排，將由港鐵負責，而發展商要支付一筆約11億元前期費用，並建議分紅比例，因招標結果將取決於分紅比例。



不過，有測量師指出，受早前毗鄰一幅東涌住宅官地及小蠔灣項目流標影響，加上項目一帶未來不乏供應，東涌東站2029年完工等因素會反映在分紅比例的出價上，相信入標發展商出價審慎，故是次招標亦存在流標風險。港鐵早前公布，項目共收到32份發展意向書。

撰文:經濟通採訪組

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