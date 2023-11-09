《神州經脈》CPI轉負，券商禁新增DMA規模，房企融資3年低

中國平安多次澄清沒有計劃控股及增持碧桂園，但股價今日（9日）仍然捱沽，加上券商被限制開展融券業務，金融股拖累A股氣氛向下，不過能源及電池概念拉漲，滬綜指好淡爭持升0.03%，報3053.28點，深成指跌0.2%，創業板指跌0.23%。

（資料圖片）

兩市全日成交9626億元（人民幣．下同），從萬億關跌落，按日減少7.1%，外資好友淡友角力，全日小幅淨流出6336萬元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤高開後走低，收報7.2850，較上個交易日4時30分收盤價跌94點子，全日在7.2738至7.2875之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1772，較上個交易日升1點子，五連升，續創9月27日以來近一個半月新高，與市場預測偏離收窄至千點以內，上個交易日報7.1773。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，10月居民消費價格指數（CPI）同比跌0.2%，時隔兩個月再回負值，遜於市場預期的跌0.1%。工業生產者出廠價格指數（PPI）同比跌2.6%，跌幅擴大0.1個百分點，略優於預期的跌2.7%。國家統計局讀數據指，10月CPI受天氣晴好農產品供應充足、節後消費需求回落等因素影響而略有下降；10月PPI則因國際原油、有色金屬價格波動及上年同期對比基數走高等，環比由漲轉平，同比降幅略擴。大新銀行經濟研究及投資策略部發表報告指出，內地10月消費物價再度倒退，生產物價連續13個月通縮，反映經濟動力仍然較弱，預期今年整體通脹或僅0.5%以下。

2. 人民銀行、住建部、國家金融監督管理總局和中證監四部委於周二（7日）召集了六家頭部開發商參加座談會，調研當前行業狀況與房企需求，各家房企均派出CFO參會。據《財新網》引述市場人士透露，在座談會上，參會企業提出放鬆預售資金監管、增加經營性物業貸款額度等多個訴求。不過，監管部門並未當場明確表態。有關會議的內容亦未經官方證實。六家參會房企是業內為數不多、至今仍未出險的企業，包括華潤置地、中國海外發展、保利發展、萬科、金地、龍湖。

3. APEC的21個會員國領袖將於11月15至17日期間在三藩市會面，包括中國國家主席習近平。據日本放送協會（NHK）引述日本政府消息人士報道，日本首相岸田文雄考慮於16日左右，與習近平進行場邊會談。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會就有關消息回應稱，沒有可以提供的信息，並強調中方希望日方以實際行動兌現構築建設性、穩定的中日關係的表態，為推動雙邊關係改善發展和兩國高層交往營造必要環境和良好氛圍。



4. 據《每日經濟新聞》報道，多家券商近日收到監管通知，要求自今日開始，對今年火熱的多空收益互換（DMA）業務的新增規模進行管控，業務總規模不得超過截至昨日日終規模，不過管理人可以在不同產品間可以做額度調整。DMA業務是一種量化基金通過券商自營交易台加槓桿的形式，私募可以向券商交易櫃台支付20%的保證金，後者收到保證金後可以出80%的資金，相當於放大4倍槓桿。儘管DMA適用於中性策略，但在股市表現不景氣的大環境下，DMA策略大行其道，不少股民質疑私募利用槓桿資金沽空股市，對此感到不滿。

5. 內媒《科創板日報》從產業鏈人士處獲悉，英偉達（Nvidia）現已開發出針對中國區的最新改良版系列晶片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士稱，最新三款晶片是由H100改良而來，英偉達最快將於本月16號之後公布，中國廠商或在這幾天拿到產品。英偉達方面暫無回應媒體查詢。

6. 中國汽車進口量今年急增，西方強烈反彈。據報美國眾議院兩黨議員致信美國貿易代表戴琪，促請拜登政府提高中國製汽車進口關稅，並研究方法阻止中國企業繞道墨西哥向美國出口汽車。目前美國向中國製汽車徵收25%關稅。

7. 2023年世界互聯網大會烏鎮峰會「互聯網企業家論壇」今天上午召開。阿里巴巴CEO吳泳銘發表主題演講，透露阿里巴巴即將開源720億參數大模型，這將是國內參數規模最大的開源大模型。京東集團首席執行官許冉在同一場合表示，京東是以供應鏈為基礎的新型實體企業，數字技術與實體經濟深度融合。京東研發投入累計已超過1000億元。

8. 易居旗下的房產數據公司CRIC統計的數據顯示，今年10月，內地80家典型房企的融資總量為213.6億元，環比減少41.5%，同比減少51.9%，創2020年以來新低。前10個月，內地80家典型房企的累計融資總量為5127.58億元，同比減少23.48%。

撰文：經濟通中國組

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱