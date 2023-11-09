【大灣區直擊】晶泰科技在港設商務拓展總部，飛力達將拓智能倉庫

今年中央出台《河套規劃》，進一步支持河套深港科技創新合作區發展。騰訊(00700)、軟銀有份入股的內地AI醫物研發公司晶泰科技於2015年落戶深圳，聯合創始人兼首席執行官馬健指，近年公司將所有部門均遷至河套區，因為他看到當地的生物醫藥、半導體及人工智能等領域，都吸引大批高科技創業公司，形成一個好的產業生態。

晶泰科技執行官馬健

他表示，未來希望深港通關更便利，在河套區設立香港香港園區，連接香港未來的北部科技園區，從大灣區幅射國際化。

科企善用港優勢及資源

作為在河套落戶的科企公司，晶泰科技亦希望善用河套與香港之間的連繫。馬健表示，香港是生物藥國際化重要前沿陣地，大灣區與作為國際窗口的香港接合，一方面增加更多生物醫藥交流。另一方面，香港有豐富生物醫藥研發經驗的大學機構，如公司與香港中大在河套區成立聯合實驗室。

擬將港總部打造成商務拓展及研發中心

有傳公司將於今年來上市，馬健指近年見到聯交所先後推出18A及18C政策，相信香港作為資本前沿市場，對晶泰這類的公司是非常重要，但具體的上市計劃暫時未能公布。

公司早前指將於香港設立另一個總部，馬健表示，香港總部的定位是晶泰面向全球業務的前沿陣地，是商務、交流、各方面的中心，同時亦見到香港有很好的人才儲備，有便利的國際化人才落地的條件，晶泰希望將香港的總部打造成商務拓展及研發中心。

河套物流公司：香港海空貨運具優勢

飛力達副總裁楊帆

同樣在河套區落地的物流企業飛力達(深:300240)，其業務亦與香港有密切關係。公司2011年在深圳創業板上市，在大灣區三個城市設有倉庫，分別是東莞、深圳及香港，總規模達15萬平方米。副總裁楊帆認為香港有一定優勢，東莞和深圳都是製造業中心，而香港就是服務中心，其作為自由港，空運及海運發展有最大的成熟度，而且隨著機場三跑啟用，貨運量會進一步提升。

2025年後料進一步擴充港倉庫

他解釋，香港作為分撥中心，一般的貨品先運到香港，再分流至深圳、東莞等。公司在天水圍西鐵站附近設有面積約1.2萬平方米的倉庫，共聘請約70名本地員工。他預期將於2025年後進一步擴張，設立智能倉庫，因香港的人力資源較緊張，人工成本亦較高，希望以智能模式提高效率。他又期待港府引入外勞等人才政策，可助公司獲得不同的人才。

經濟通通訊社記者史寒冰深圳專電

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