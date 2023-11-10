  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指大機會再穿年內新低 潤電撇除特息後未算吸引

10/11/2023

 　　恒生指數半日報17232，跌278點或1.6%，主板成交逾396億元。恒生中國企業指數報5915，跌115點或1.9%。恒生科技指數報3905，跌118點或2.9%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中芯(00981)及小米(01810)；騰訊收報302.4元，跌4.4元或1.4%，成交14.06億元；中芯收報22元，跌1.4元或6%，成交13.74億元；小米收報16.42元，跌0.1元或0.6%，成交12.37億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中芯及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、中芯及小米。

 

(華潤電力網頁截圖)


曾永堅：恒指50天線為最大阻力

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾表示未來仍有加息的可能性，為近期市場憧憬息率見頂預期降溫，隔晚美股受壓，環球股市下跌，港股半日一度跌超過300點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，之前港股憧憬息口見頂，帶動恒指突破50天線，但隨後反覆下跌並遠離50天線，反映50天線仍是恒指短期最大阻力。

 

　　他提到，除了美國維持鷹派立場外，近期內地經濟數據亦令人失望，增加市場對內地經濟前景的憂慮，種種利淡因素下，恒指大有機會失守16879，再創年內新低。

 

內地經濟數據差 不利整體電力股

 

　　華潤電力(00836)宣布為慶祝公司上市20周年及重新晉身藍籌，決議宣派每股普通股0.5元特別股息，消息帶動股價上午逆市升逾1%。曾永堅指，特別息對股價有即時利好作用，尤其近期港股避險情緒升溫，加強市場對高息股偏好。但他指特別息為單次行動，並非持續派息行動，而撇除特別息後，潤電預期息率約為6至6.5厘，在現時高息環境下不算特別吸引，若部署收息亦另有更多選擇。

 

　　他又提到，因市場目前對內地組濟前景有一定憂慮，製造業PMI持續差過預期，反映工業活躍程度較低，基本面較為不利整體電力股。目前潤電於20天線約14.7元有初步支持，料後市維持14.7至15.2元窄幅上落。

 

華潤電力股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02318

中國平安

37.250

異動股

00884

旭輝控股集團

0.239

異動股

03333

中國恒大

0.275

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02318 中國平安
  • 37.250
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.239
  • 03333 中國恒大
  • 0.275
  • 06088 FIT HON TENG
  • 1.240
  • 02313 申洲國際
  • 81.050
股份推介
  • 00506 中國食品
  • 2.750
  • 目標︰$2.90
  • 02269 藥明生物
  • 48.700
  • 目標︰$56.70
  • 02338 濰柴動力
  • 12.840
  • 目標︰$16.00
  • 03669 永達汽車
  • 3.060
  • 目標︰$3.57
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.800
  • 目標︰$50.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.750
  • 00700 騰訊控股
  • 302.400
  • 00001 長和
  • 38.900
  • 02318 中國平安
  • 37.250
  • 00005 滙豐控股
  • 57.100
報章貼士
  • 02331 李寧
  • 24.650
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 9.160
  • 目標︰$11.00
  • 01093 石藥集團
  • 6.770
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/11/2023 12:07  恒指跌278點報17232，中芯瀉6%，信義光能跌5.7%

10/11/2023 12:32  《午市前瞻》恒指大機會再穿年內新低，潤電撇除特息後未算吸引

10/11/2023 11:35  《神州金融》潘功勝：房地產金融風險可控，憧憬家庭住房剛需支撐

10/11/2023 11:24  《魚缸博客》恒指萬七水平反覆待破，華視受制經濟大環境欠佳

10/11/2023 10:10  《Ａ股焦點》傳聞持續困擾再被毒地風波捲及，平保A挫2.4%

10/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒４１億元，買盈富沽中芯

10/11/2023 08:20  【大行炒Ｄ乜】多間大行上調小米目標，摩通狠削恒生目標逾兩成

10/11/2023 11:51  《嚟緊炒Ｄ乜》深圳國際逆市造好，中線上望８銀無難度

10/11/2023 11:46  《財資快訊》美電升報７﹒８０５８，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】拜登撐罷工，鮑公恐頭痛
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指大機會再穿年內新低 潤電撇除特息後未算吸引
人氣文章

新聞>財經熱話

【芯片雙雄】中芯華虹上季純利齊挫逾八成，最壞情況未過？
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

將興趣發展成事業致力培育人才！香港電競企業ER Sports：期望員工笑住返工放工！
人氣文章

健康解「迷」

網傳內地醫院乳癌實驗室多名學生集體患癌！被質疑或與試劑有關？院方咁樣澄清！
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

以巴危機能否了斷
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

《花月殺手》、《第八個嫌疑人》、《堅如磐石》：3套今期不能錯過的犯罪片！細味金獎影帝、殿堂級導演的話題大作
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

英國精品香水界最值得期待的品牌！深受名媛喜愛的Ormonde Jayne，其誕生竟與Chanel有莫大關係？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

堅果有益 | 食果仁有助減肥！杏仁、核桃、花生，哪一款最有效瘦身？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
南韓床蝨有可能襲港！旅行一個習慣最易中招！政府 + 滅蟲專家教防帶床蝨回家：房間有呢種味要留神
人氣文章
260磅肥仔戒掉一種食物、改變餐單勁減過百磅變型男！見過腦出血患者決心減肥
人氣文章
立冬養生 | 冬季是進補好時機！中醫：宜溫補陽氣、袪寒強身兼養陰！推介3款暖身食療！人參鹿茸燉雞壯陽補氣血、黑豆羊肉湯補腎暖胃
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2023 13:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2023 13:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2023 13:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/11/2023 13:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS10/11/2023
【FOCUS】拜登撐罷工，鮑公恐頭痛
人氣文章財經熱話10/11/2023
《午市前瞻》恒指大機會再穿年內新低 潤電撇除特息後未算吸引
人氣文章財經熱話10/11/2023
【芯片雙雄】中芯華虹上季純利齊挫逾八成，最壞情況未過？
人氣文章大行報告10/11/2023
【大行炒D乜】小米續獲大行青睞，摩通削港銀目標價
人氣文章國際動態10/11/2023
布林肯結束日韓訪問行程，美菲日韓展開海上聯合軍演
人氣文章開市Good Morning10/11/2023
溫鋼城：下周影響港股因素多，科技股業績及內地三頭馬車數據成焦點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金