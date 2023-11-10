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【芯片雙雄】中芯華虹上季純利齊挫逾八成，最壞情況未過？

10/11/2023

嘉賓： iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　中芯國際(00981)第三季純利按年大跌80%至9398.4萬美元，按季亦要跌76.7%；毛利率為19.8%，按年跌19.1個百分點，按季跌0.5個百分點。中芯預計，第四季毛利率將繼續承受新產能折舊帶來的壓力，預計在16至18%之間。績差拖累股價受壓，開市早段曾跌逾6%至21.85元。同樣上日（9日）放榜的同業華虹半導體(01347)第三季純利同樣挫逾八成，對第四季銷售收入及毛利率展望不感樂觀，拖累股價連跌至第四日，一度低見17.72元的一年低位。截至10時50分，中芯錄得逾3700萬元淨主動賣出，當中以超大戶沽貨最進取，主動買沽比率達0:100。溫鋼城指，中芯研發成本增加同時，集團面對美國制裁影響利潤，只能憧憬或有中央補貼，令未來利潤回穩。而華虹生產的芯片技術未及美國製芯片，吸引力難敵同業產品，短線對以上兩隻芯片股都難寄厚望。一片看盡中芯華虹績後部署策略！

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=76w9svyIKIM

 

 

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