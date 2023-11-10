《神州經脈》工銀金融美國系統被黑，人行強調地產地方債風險可控

美聯儲局主席鮑威爾強調結束加息為時過早，並指在有必要時會果斷收緊貨幣政策，美股止步八連漲，新興市場亦受拖累。滬深股市今早（10日）低開，盤中保險板塊繼續急跌，拖累滬綜指一度跌0.85%，低見3027.09點，半日跌幅收窄至0.45%，午後維持跌勢，全日跌0.47%，報3038.97點。

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累計全周，A股走出「先揚後抑」行情，周一（6日）因市場壓注美聯儲局停止加息引發資本狂歡，滬指當日先升0.9%，兩市成交刷出萬億元（人民幣．下同），但在內地10月進出口和通脹數據公布後，外界擔心中國復甦力度仍然偏弱，股市開始轉陰，周三（8日）外媒報道中國政府指令中國平安吸收碧桂園，引發市場恐慌情緒，其負面影響仍蔓延至今日。總結全周滬指微升0.27%，但已經是連續第三個星期上升。

今日深成指收跌0.53%，創業板指跌0.65%。市況顯著轉差，兩市全日成交8274億元（人民幣．下同），按日大減14%。

陸股通今日淨流出48.64億元元，連續四個交易日流出，本周合共流出近80億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日平開於7.2850後走低，尾盤跌落7.2940日內低位後有支撐，收報7.2906點，較上個交易日4時30分收盤價跌56點子，兩連跌，創11月3日以來一周新低，全日在7.2850至7.2940之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1771，較上個交易日升1點子，六連升，續創9月27日以來近一個半月新高，上個交易日報7.1772。

今日新聞精選

1. 工商銀行美國子公司遭黑客攻擊，資訊系統遭勒索軟件入侵及封鎖，導致該行於周四（9日）成交的美國國債買賣活動遭到擾亂。工行事後對媒體強調，工行總行和其他境內外附屬機構和紐約分行都沒有受到影響。據《彭博》報道，工行擔心其他子公司可能遭受攻擊的風險，考慮向中國國家安全部尋求幫助。報道並指，涉事黑客組織疑為Lockbit，與俄羅斯有聯繫。中國外交部發言人汪文斌就事件表示，工商銀行已做好應急處理，爭取將風險損失降到最低。

2. 中國官媒《央視》和《新華社》今日發布中國人民銀行行長、國家外匯局局長潘功勝的專訪，話題包括房地產風險和地方債務風險。潘功勝強調，房地產金融風險可控，居民家庭改善性住房需求較大，可以為房地產市場和行業長期穩定發展提供支撐。中央政府債務負擔較輕，大部分地方債務水平也不高，並有較多資源和手段化解債務，近期有關地方採取盤活或出售資產等方式，積極籌措資源化解債務取得較好效果，「大家共同努力，我們有信心有能力能把地方債處理好」。他並指出，中小金融機構風險、非法金融活動風險等也需要持續關注，人行將依法將所有金融活動全部納入監管，嚴厲打擊非法金融活動等，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

3. 中證監非上市公眾公司監管部一級巡視員商慶軍在金融街論壇年會「合力營造創新型中小企業發展新生態」論壇上表示，目前轉板在制度層面不存在任何障礙，北交所與滬深交易所已進一步完善相關工作機制，正在穩步推進實施。北交所董事長周貴華在同一場合表示，北交所將精準服務高水平科技自立自強、新型工業化建設等國家戰略，加強對專精特新企業，新科技、新賽道等領域企業的支持；優化發行上市制度安排，加快推出首次公開發行並在北交所上市的制度，以及推動股票發行註冊制在北交所走深走實。

4. 第六屆進博會今日閉幕。據官方透露，今屆進博會上達成意向成交額784.1億美元，創新高。此外，上海美國商會公布，上海美國商會和美國農業部率領的17個展商，在今屆進博會上成功簽署了價值5.05億美元的交易。上海美國商會會長鄭藝在接受媒體採訪時表示，美國食品與農業館的成功超出了預期，又指很希望中美領導人下星期在三藩市舉行的APEC峰會期間會晤。中國官媒《新華社》發文指，「通往舊金山」不會是一馬平川，中美雙方要為此相向而行，切實「重回峇厘島」，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。此外，美國財長耶倫一連兩天在三藩市與到訪的國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰舉行會談，以緩和中美關係緊張對經濟的影響。耶倫重申，美國無意與中國脫勾。何立峰稱，中方將同美方，就中方關心的經濟和投資關係進行溝通，以尋求有效措施，讓中美經貿關係重回正軌。

5. 由上海國資委控股的陸家嘴因「毒地」索賠100億元，被索賠方之一蘇鋼集團，控股股東為方正商業地產有限責任公司，持股92.46%。通過股權穿透發現，方正商業地產背後的實際控制方，則是中國平安。蘇鋼集團強調，公司已如實披露了第三方專業機構對土地污染的調查報告全文，並在資產評估報告中明確提示可能存在土壤污染風險。陸家嘴2016年競得17地塊，但2022年以來在建成學校、商業體、健身公園以及部分住宅後，透過環境調查確定14塊土地存在污染，且污染面積和污染程度遠超蘇鋼掛牌出讓時所披露的情況，項目開發被迫中斷。

6. 深圳市羅湖區法院的一份《查證結果通知書》顯示，因被執行人深圳市寶能投資集團「目前下落不明」，法院無法有效通知被執行人到院接受調查，對被執行人拒不履行生效法律文書確定的義務且違反財產報告制度之行為，法院擬決定對其（或法人、主要負責人）實施拘留。寶能集團法人代表為姚振華，其持股比例為99.99%，同時擔任該公司董事長、總經理。外界認為，「下落不明」指的是姚振華，意味姚振華或將被法院拘留。不過，官媒《上海證券報》引述寶能相關人士指出，從羅湖法院執行局了解情況，執行法官明確，是法院新來書記員操作失誤，會盡快報給法院領導解決。

7. 中汽協數據顯示，10月汽車產銷分別完成289.1萬輛和285.3萬輛，產量環比增長1.5%，銷量環比下降0.2%，同比分別增長11.2%和13.8%。汽車產銷量繼9月後再創當月歷史同期新高。10月新能源汽車產銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛，同比分別增長29.2%和33.5%，市場佔有率達到33.5%。

8. 華為與奇瑞聯合打造的首款智能電動轎車「智界S7」昨晚正式發布並開啟預售，共有4款規格，預售價格25.8萬元人民幣起。據內媒《新浪科技》今日從華為方面獲悉，智界S7的預訂量已突破5000輛。另外，有內媒記者早間以投資者身份致電賽力斯，詢問與華為合作進展情況。賽力斯回應稱，目前問界M9盲訂已有2萬多台，預計未來銷情非常樂觀。

撰文：經濟通中國組

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