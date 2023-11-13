阿里京東不報交易額，「雙11」瘋購不再？應如何部署？

內地「雙11」購物節收官，兩大電商平台阿里巴巴(09988)及京東(09618)連續第二年沒有公布交易額。阿里僅稱旗下天貓商品交易額(GMV)、訂單量及參與商家等指標按年錄正增長，京東則稱成交額、訂單量、用戶數齊創新高，而快手(01024)期內訂單量增近50%，今日(13日)僅快手表現較好半日升逾2%，京東及阿里股價呆滯，看來要待本周公布季度業績後才有較明確方向。

（淘寶網截圖）

阿里：GMV、訂單量及參與商家錄正增長 402個品牌成交破1億人幣

阿里表示，在今年「雙11」全周期內，淘天集團的GMV、訂單量和參與商家等指標錄得按年正增長。截至11月11日凌晨零時，淘寶天貓有402個品牌成交額突破1億元人民幣，3.8萬個品牌成交額按年倍增。



另在天貓「雙11」售賣期間，提拱15%折扣的直降會場「官方立減」錄得2.1億個商品訂單，專供源頭工廠性價比產品的會場「天天低價」則錄得近9000萬個商品訂單。而在天貓「雙11」籌備及活動期間，由人工智能(AI)驅動的商家工具累計調用量超過15億次。生成式AI應用「淘寶問問」自9月試運行以來，已有數百萬名淘寶App用戶試用。淘寶天貓上的商家共計新增超過1億名新會員。





京東：成交額、訂單量、用戶數創新高 逾60個品牌銷售破10億人幣



京東表示，截至11月11日晚23:59，成交額、訂單量、用戶數齊創新高，京東採銷直播總觀看人數突破3.8億。累計超過60個品牌銷售破10億元人民幣，近2萬個品牌成交額同比增長超3倍，新商家成交單量環比增長超5倍。超過2000個家電家居品牌成交額按年升100%以上，美的、小米(01810)等10餘個家電品牌廠商成交額突破10億元人民幣。

此外，京東小時達下單用戶數較去年增長60%，使用家電家居「送裝一體小時達」服務用戶數較上月增長80%。新註冊店舖數量較去年增長3.4倍，參加今年京東新老商家數量較去年同期增長超過1.5倍。

快手：訂單量增近50% 中小商家GMV增逾75%

快手官方數據顯示，「雙11」全周期動銷商品數增長超50%，訂單量增長近50%，中小商家GMV按年增長超75%。品牌GMV按年增長超1.55倍，按年增長達100%的品牌數量近2500家，消電家居行業品牌GMV按年增長6.24倍。近1億快手消費者和100萬的商家、達人參與了今年的大促銷。



從全域經營角度顯示，快手電商泛貨架GMV增長超過160%，短視頻GMV增長超過139%，搜索成交GMV增長超過146%。基於貨架場的「大牌大補」商品買家數增長超過180%。

高盛：阿里京東GMV增長遠遠落後短視頻平台 惟仍看好阿里快手



雖然阿里及京東都不再公布「雙11」GMV具體數字，但根據國家郵政局監測數據顯示，11月1日至11日期間，全國郵政快遞企業共攬收快遞包裹52.64億件，按年增長23%。高盛發表研報指，按照「雙11」快遞包裹量增長23%估計，行業整體GMV按年增幅為中高單位數(約5%至9%)，估計阿里GMV增長1%，京東增長3%，拼多多增速則達20%。相信阿里和京東與整個行業之間的增速差距未來基本保持不變。儘管宏觀經濟疲軟，繼續看好電商，首選阿里、拼多多及快手 ，主要基於廣告技術升級，可推動電子商務廣告收入率上升。



高盛指，雖然阿里和京東的GMV增長優於預期，但仍遠遠落後於短視頻平台的增速。快手此前公布，10月18日至11月5日期間GMV按年大幅增長85%，整個「雙11」期間全周期動銷商品數增長超50%，訂單量增長近50%，中小商家GMV增長超75%。抖音公布，於10月31日當天品牌商家整體GMV增長145%，當天貨架GMV達203%。



溫傑：料阿里業績平平京東堪憂 不應因「雙11」買入



今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指「雙11」不是一個容易炒作的題材，阿里早一兩年已不再公布具體數據，以前公布業績會特別提到第四季「雙11」做了多少生意，近兩年已沒再提，變得較為低調下不知實際表現如何。另外，就算「雙11」銷售佳，有機會只因消費者延遲或提早消費，平均整年計沒特別得益。況且現時經常有特價，「雙11」愈拉愈長，之後又有「雙12」，每年每月都有就變得無甚看頭。雖然具體數據沒公布，但看搜尋字眼及內地媒體報道熱度，據聞今年是過去8至10年最冷的「雙11」，因此不應因「雙11」而買阿里或京東，若因憧憬阿里業績理想或菜鳥上市而買入就另作別論。

不過，溫傑指，對阿里業績不要有太大憧憬，料受宏觀經濟影響，銷售不會太理想，阿里不似拼多多有新業務，兼主打三四線城市或受惠消費降級；況且，此次阿里公布為第三季業績，不涉「雙11」銷售。股價方面，阿里80元以下可考慮買入，先看85元，不敢看得太好。事實上，其股價走勢比以往弱，11月6日升至84.95元已行人止步，由8月1日起形成的下降軌，仍處於尋底走勢。至於若論科技股業績，料騰訊(00700)最好，阿里普通沒亮點，京東令人擔心；快手則屬黑馬，惟怕騰訊沽貨及受政策影響。

阿里半日跌0.06%收報79.55元，京東升0.1%報99.1元，快手升2.66%報56.05元。其他科技股亦表現各異，騰訊跌0.2%報302.2元，美團(03690)跌2.53%報107.9元，百度(09888)升1.78%報103.1元，小米(01810)升1.12%報16.22元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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