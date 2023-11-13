《午市前瞻》博反彈有一成升幅宜食胡 新秀麗短線料有較大沽壓

恒生指數半日報17178，跌24點或0.1%，主板成交近347億元。恒生中國企業指數報5889，跌11點或0.2%。恒生科技指數報3916，升24點或0.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及小米(01810)；騰訊收報302.2元，跌0.6元或0.2%，成交15.97億元；美團收報107.9元，跌2.8元或2.5%，成交14.53億元；小米收報16.22元，升0.18元或1.1%，成交12.54億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米。

(新秀麗網頁截圖)

聶振邦：恒指17000料有支持

恒指繼續低位爭持，大市總成交仍維持偏低水平。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，受習拜會憧憬帶動，目前恒指17000有支持，因此小注入手博反彈並無不妥。現時恒指維持17000至17500區間上落，如博反彈，投資者應留意短線難有太大升幅，最多約8%至10%便應獲利離場。



新秀麗已累積一定升幅防回調



行李箱股份新秀麗(01910)將於今日收市後公布業績，聶振邦表示新秀麗為旅遊概念股之一，第三季為旅遊旺季，料業績表現不會太差。但預期相關利好因素早已反映，即使業績向好亦難對股價有太大幫助。他分析指，新秀麗8月最強勢時曾高見28元，過去一星期隨大市回升，但估計短線26元阻力較大，有意入手應待回落至23.5至24元再部署。



本周五(17日)又是恒指服務公司公布季檢結果的日子，早前公司通過將主要上市外國公司納入恒指及科指選股範疇，即今次為通過擴大選股範疇後的首次季檢，而新秀麗為其中一隻染藍熱門，但聶振邦指股份早於6至9月升過一輪，而且過去染藍大熱入選後都要捱沽，再加上業績過後，好消息塵埃落定便會換來較大沽壓，不建議投資者跟風炒染藍。

新秀麗股偵走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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