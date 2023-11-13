  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》博反彈有一成升幅宜食胡 新秀麗短線料有較大沽壓

13/11/2023

　　恒生指數半日報17178，跌24點或0.1%，主板成交近347億元。恒生中國企業指數報5889，跌11點或0.2%。恒生科技指數報3916，升24點或0.6%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及小米(01810)；騰訊收報302.2元，跌0.6元或0.2%，成交15.97億元；美團收報107.9元，跌2.8元或2.5%，成交14.53億元；小米收報16.22元，升0.18元或1.1%，成交12.54億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米。

 

(新秀麗網頁截圖)

 

聶振邦：恒指17000料有支持

 

　　恒指繼續低位爭持，大市總成交仍維持偏低水平。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，受習拜會憧憬帶動，目前恒指17000有支持，因此小注入手博反彈並無不妥。現時恒指維持17000至17500區間上落，如博反彈，投資者應留意短線難有太大升幅，最多約8%至10%便應獲利離場。


新秀麗已累積一定升幅防回調


　　行李箱股份新秀麗(01910)將於今日收市後公布業績，聶振邦表示新秀麗為旅遊概念股之一，第三季為旅遊旺季，料業績表現不會太差。但預期相關利好因素早已反映，即使業績向好亦難對股價有太大幫助。他分析指，新秀麗8月最強勢時曾高見28元，過去一星期隨大市回升，但估計短線26元阻力較大，有意入手應待回落至23.5至24元再部署。


　　本周五(17日)又是恒指服務公司公布季檢結果的日子，早前公司通過將主要上市外國公司納入恒指及科指選股範疇，即今次為通過擴大選股範疇後的首次季檢，而新秀麗為其中一隻染藍熱門，但聶振邦指股份早於6至9月升過一輪，而且過去染藍大熱入選後都要捱沽，再加上業績過後，好消息塵埃落定便會換來較大沽壓，不建議投資者跟風炒染藍。 

 

新秀麗股偵走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02318

中國平安

36.900

異動股

00884

旭輝控股集團

0.227

異動股

03333

中國恒大

0.285

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02318 中國平安
  • 36.900
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.226
  • 03333 中國恒大
  • 0.280
  • 06088 FIT HON TENG
  • 1.260
  • 02313 申洲國際
  • 81.600
股份推介
  • 02020 安踏體育
  • 89.200
  • 目標︰$96.00
  • 00506 中國食品
  • 2.790
  • 目標︰$2.90
  • 02269 藥明生物
  • 48.000
  • 目標︰$56.70
  • 02338 濰柴動力
  • 12.920
  • 目標︰$16.00
  • 03669 永達汽車
  • 3.080
  • 目標︰$3.57
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 303.000
  • 01111 華視集團控股
  • 2.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.450
  • 00001 長和
  • 39.000
  • 00005 滙豐控股
  • 57.650
報章貼士
  • 00992 聯想集團
  • 9.470
  • 目標︰--
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.090
  • 目標︰--
  • 03347 泰格醫藥
  • 45.400
  • 目標︰$65.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/11/2023 12:05  《午市前瞻》博反彈有一成升幅宜食胡，新秀麗短線料有較大沽壓

13/11/2023 12:05  恒指半日跌24點報17178，招行跌3%，聯想逆市升4%

13/11/2023 12:05  《外資精點》大摩：維持恒指明年底目標18500點，較看好A股

13/11/2023 11:15  《股語有云－古添力》商湯有資金流入，中長線上望2.4銀

13/11/2023 10:56  《魚缸博客》習拜會前大市波動性降低，美麗田園頻回購不妨吼吼

13/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒３１億元，買盈富沽小米

13/11/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】華虹遭多行狠劈目標價、大行點評濠賭股

10/11/2023 11:51  《嚟緊炒Ｄ乜》深圳國際逆市造好，中線上望８銀無難度

13/11/2023 11:45  《財資快訊》美電升報７﹒８１０４，一周拆息較上日維持４﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】債務壓力+網絡威脅，中美合作形勢比人強
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》博反彈有一成升幅宜食胡 新秀麗短線料有較大沽壓
人氣文章

新聞>財經熱話

傳港交所CEO歐冠昇或不獲續約，唐家成為主席大熱人選
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】拜登撐罷工，鮑公恐頭痛
人氣文章

邵看新經濟．邵志堯

內地加強反壟斷法！電商被罰款與3種行為有關！熟客訂酒店房價比街客貴！要求成為產品獨家銷售點有甚麼問題？
人氣文章

手機情報站．徐帥

Honor X9b獲瑞士SGS全機抗跌認證十面防爆！夠硬淨防撞抗刮花！贈品價值高過手機
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

京都和牛壽喜燒：由飼養到醬汁都是自家製！看著京都塔，品嘗百年傳統和文化的味道
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

名廚主理過萬元一席順德名菜盛宴！滿嘴甘香蝦多士、木箱均安蒸豬、手工家鄉釀鯪魚、酸甜惹味古法彭公鵝，嘗盡順德菜巧手精髓 1
人氣文章

Fly with Luna．夏月

京都三日兩夜古都遊：必吃老店、必去世界文化遺產、必試和服體驗！附行程懶人包 + 交通攻略
健康好人生 Health Channel
人氣文章
醫管局慢病共治計劃下周一實施！指定私營診所睇糖尿病、高血壓只需$120、無須額外支付藥費！即睇參加方法及醫生名單 1
人氣文章
保溫杯4大清洗方法！經常不洗有菌！有異味、茶垢點算？不能用鋼絲刷！廚房2種常見材料輕鬆去污 3
人氣文章
南韓床蝨肆虐！皮膚科醫生：蝨咬可密集兼遍布全身！酒店2大伏位要注意！如何避免帶床蝨回家？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2023 13:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2023 13:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2023 13:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/11/2023 13:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章FOCUS13/11/2023
【FOCUS】債務壓力+網絡威脅，中美合作形勢比人強
人氣文章財經熱話13/11/2023
《午市前瞻》博反彈有一成升幅宜食胡 新秀麗短線料有較大沽壓
人氣文章財經熱話13/11/2023
傳港交所CEO歐冠昇或不獲續約，唐家成為主席大熱人選
人氣文章財經熱話13/11/2023
【科企業績】宏觀消費環境弱，阿里業績難寄予厚望？
人氣文章大行報告13/11/2023
【大行炒D乜】銀娛、永利、華虹績後大行點睇？一表盡掌握
人氣文章國際動態13/11/2023
以巴衝突|以軍進攻難民營剿哈馬斯，加沙最大醫院失聯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金