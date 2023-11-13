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鮑威爾放鷹金價創近一個月低，惟獲瑞銀唱好，金礦股邊隻最值博？

13/11/2023

　　美國聯儲局主席鮑威爾上周發表鷹派言論，美元走強，且投資者避險情緒降溫，導致國際金價上周五(10日)下挫1.6%收報1937.7美元，創近一個月以來最低。金價早前因以巴衝突升溫曾突破2000美元，近日已回落不少，且獲瑞銀唱好，指地緣政治緊張局勢及央行買盤等正支撐金價，預期明年底見2150美元，今日(11日)部分金礦股不跌反升，若看好金價回升可吼哪一隻呢？

 

（Shutterstock）

 

美元上周累升0.7%　紐約期金跌1.6%報1937.7美元

 

　　近日包括主席鮑威爾在內的聯儲局官員陸續發言，打消市場對盡快降息的預期，其中鮑威爾上周四(9日)在國際貨幣基金組織(IMF)華盛頓會議上表示，「如果進一步收緊貨幣政策變得合適，我們會毫不猶豫這樣做」。美匯指數上周五下跌0.1%至105.8，惟周線升0.7%，創下兩個月來最佳單周表現。紐約期金跌32.1美元或1.63%，報每盎司1937.7美元，是10月17日以來收市新低，全周累計下跌3%，是6周以來最差單周表現。現貨金亦回落1%，收報1938.7美元。

 

　　FXTM分析員Lukman Otunuga表示，鮑威爾周四發表的言論被視為加息立場較激進，不利金價表現，技術走勢轉壞，可能下試200天移動平均線支持位1934美元。不過，盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen指，考慮到目前需要保持金融狀況相對緊張，鮑威爾的鷹派轉變並不令人意外，維持美聯儲已經完成加息和明年年中開始降息的觀點，再加上央行創紀錄的需求，將繼續支持金價明年邁向新的歷史高點。德國商銀分析員Barbara Lambrecht亦建議投資者可趁低吸納，因為美國加息周期確實趨向結束。

 

穆迪降美評級展望至負面　分析師：美債務問題或推升金價

 

　　值得留意，穆迪最新確認美國的AAA評級，但將美國的信用評級展望從「穩定」下調至「負面」。穆迪表示，國內政治不穩定是下調評級的原因之一。國會一直未能通過法案，為政府在11月17日之後提供資金。由於利率居高不下，政府可能再次停擺，這讓人們重新關注美國日益增長的債務。在利率上升的背景下，如果沒有有效的財政政策措施來減少政府支出或增加收入，預計美國財政赤字仍將非常龐大，大大削弱了債務負擔能力，而美國國會內部持續的政治兩極分化增加了風險。


　　大宗商品分析師一直看好黃金，部分原因正是美國債務問題。Sprott Inc.的執行合夥人Ryan McIntyre最近表示，主權債務擔憂引發的信用風險事件可能會推動金價遠高於每盎司2000美元。Felder Report的創始人Jesse Felder表示，美國的財政問題只會愈來愈嚴重，這將是推動金價在2024年走高的一個重要因素。

 

瑞銀：地緣政治緊張及央行買盤支撐金價　明年底將達2150美元


　　另外，瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)近日發表對金價的最新看法，指地緣政治緊張局勢、美國的特別財政方針以及央行買盤正支撐著金價，惟金價進一步走升還有賴於黃金交易所交易基金(ETF)的資金動能。不過，除非地緣政治事件明顯升級，否則美國聯儲局再次進入量化寬鬆前，ETF購買量不太可能出現結構性上升，預測聯儲局寬鬆時間點落在2024年中。

 

　　另瑞銀指，根據世界黃金協會(World Gold Council)2023年第三季的報告，儘管第三季需求年減6%，但各國央行在前三季總購買量增加了14%。各國央行全年購買量可能超過1000噸，而這應會繼續為金價提供支撐。瑞銀保持對黃金的價格預測不變，並認為2024年底黃金價格將達2150美元/盎司，投資者可考慮在1900美元/盎司以下逢低買入黃金。

滙證：紫金資源多元化產量穩增　予目標價15元


　　此外，滙證上周發表研報指，紫金(02899)是內地領先的多元化礦業公司，其產量最大，主要開採銅及黃金，各佔公司利潤約50%及30%。除了規模最大之外，紫金在國內及國際同業中亦脫穎而出，主要包括其資源多元化，礦場遍布世界各地；成本控制；產量及資源增長穩健。紫金股價與銅價高度相關，鑑於結構性需求、中國庫存水平較低，以及市場普遍預期銅價在中期將保持高企，預期銅價不可能進一步走弱，料將窄幅波動，而需求增長加速或新的供應中斷均容易推高銅價。黃金方面，雖然實際收益率為正、貨幣政策緊縮以及美元走強均有機會令金價下跌，但地緣政治風險可能有利於該種避險資產。

 

　　滙證預期由於產能擴張，料紫金於2022至2025年的盈利年均複合增長率為13%，當中大部分盈利增長將於2024至2025年實現，預測按年分別增長18%及14%。基於公司的三年計劃，管理層料2022至2025年的黃金及銅產量年均複合增長率為17%及11%。而公司剛開始生產鋰產品，亦將開始為其盈利作出貢獻，首予「買入」評級，目標價15元。

何啟俊：金價回至1920美元值博　山東黃金14元紫金11元可吸

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊認為金價仍可看好，雖然鮑威爾指可能會進一步收緊貨幣政策，但料聯儲局最多只會於12月或明年第一季加多一次息，而歐洲及英國的經濟數據亦表明再加息空間有限。此外，根據世界黃金協會數據，各國央行前三季都部署買入黃金，相信亦可支撐金價。現時金價處於1940美元水平，上望2000美元，可待回至1920美元部署買入金礦股或黃金ETF。金礦股方面可吼山東黃金(01787)，公司黃金業務佔比重，且市值較小波幅較大便於炒作，跌至14元可買入，上望16元。另紫金礦業作為藍籌較多投資者留意也可吼，跌至11元可買入，短期上望12.5元。


　　金礦股今日個別發展，紫金礦業升1.39%收報11.66元，招金礦業(01818)升0.76%報9.24元，山東黃金升0.14%報14.54元，靈寶黃金(03330)跌0.89%報1.12元，中國黃金國際(02099)跌1.76%報30.7元，SPDR金ETF(02840)跌0.81%報1403.5元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


另外，恒生銀行首席市場策略員溫灼培，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評金價及港股大市，立即重溫


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