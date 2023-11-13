《神州經脈》雙11成績平平，「習拜會」舉行在即，A股向好

美股上周五（10日）急漲，帶動外圍氣氛向好，加上中美經濟領導人會面，滬深股市今早（13日）高開，不過雙11銷情未如理想拖累內需股，加上金融股盤中顯著大跌，大市由紅轉綠，但午後大飛機及鴻蒙概念落鑊，滬綜指全日反轉再反轉，收市倒升0.25%，報3046.53點，深成指升0.1%，創業板指升0.2%。兩市全日成交8686億元（人民幣．下同），按日成交回升5%，陸股通全日仍淨流出超過14億元。

（Shutterstock圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤抽升近50點後掉頭回落，午後跌幅略有擴大，收報7.2928，較上個交易日4時30分收盤價跌22點子，三連跌，續創11月3日以來逾一周新低，全日在7.2880至7.2982之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1769，較上個交易日升2點子，七連升，續創9月27日以來一個半月新高，較市場預測強逾1100點，上個交易日報7.1771。

今日新聞精選

1. 中國國家主席習近平將到美國出席APEC領導人會議，並與美國總統拜登會面，此前國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰訪美，與美國財長耶倫會談，被指為習拜會鋪路。中美經濟領導人同意定期直接溝通，並成立一個中美經濟、金融工作小組。美國國家安全顧問沙利文接受媒體採訪時表示，中方此前切斷了中美的軍事對話聯繫，拜登把APEC領導人峰會視作一次機會，推動重建兩國之間的對話管道。中國外交部發言人毛寧在今日記者會上回應有關中美關係的問題時表示，中方不懼怕競爭，但是反對以競爭定義中美關係。此外，《彭博》引述消息人士報道，中國政府考慮在今次APEC峰會期間，公布結束對波音737 Max交易的凍結，以此作為中美關係最近解凍的一個訊號。

2. 今年第15屆「雙11」電商大戰已經收官。在去年沒有公布總成交額之後，今年天貓、京東兩大電商平台再度「默契」地沒有披露總成交額情況。京東方面表示，截至11月11日晚23:59，成交額、訂單量、用戶數齊創新高；累計超過60個品牌銷售破10億元，近2萬個品牌成交額同比增長超3倍。天貓方面表示，「雙11」期間平台用戶規模和商家規模顯著增長，帶動訂單量和成交總額全面增長，截至11月11日零點，天貓上共有402個品牌成交破億。第三方監測平台星圖數據公布，今年「雙11」，全網銷售額達1.14萬億元，同比增速由去年的13.7%大幅放緩至2.1%。百度指數則顯示，「雙11」關鍵詞搜索量在2017年達到峰值後逐年下降，今年更跌至「冰點」，峰值搜索量較去年同期下降60%。

3. 中國財政部及網信辦日前就會計師事務所數據安全管理暫行辦法公開徵求意見，並上個星期五對外公布草案內容。會計師事務所被要求必須將審計工作底稿和相關數據存放在境內，不得在境外備份，加密設備應當設置在境內並由境內團隊負責運行維護，密鑰應當存儲在境內，會計師事務所不可以在業務約定書或類似合同中包含向境外監管機構提供境內項目資料數據等類似條款。審計底稿若需要出境，須按照國家有關規定辦理審批手續，並要建立逐級覆核機制，採取必要措施嚴格落實審計工作底稿涉密敏感信息管控責任。

4. 內媒從供應鏈獲得的權威市調機構數據顯示，小米14系列自10月31日首銷至11月10日，全渠道總銷量高達144.74萬台，創下小米高端旗艦銷量紀錄。小米14系列助推小米於10月30日-11月5日在中國智能手機市場市佔率環比升幅第一，提升8.9個百分點，同時也拿下安卓手機銷量份額第一。

5. 華為曾稱下一代鴻蒙系統將是「純鴻蒙」，或不再兼容安卓應用程式，互聯網公司以後要專門為鴻蒙系統設計自家App。據報多家平台公司正在大舉招聘鴻蒙系統開發相關的人才。有內媒記者近日在獵聘平台上以「鴻蒙」為關鍵詞搜索，招聘相關職位的企業達數十家，相關崗位達百個，包括網易、美團、今日頭條、釘釘等，涉及軟件研發、移動研發、嵌入式開發等多個領域，開出的薪酬亦高於市場平均水平。此外，已有平台宣布鴻蒙版App推出時間。其中同程旅行11月6日宣布啟動鴻蒙原生版App開發，計劃於2023年年底完成核心版本開發。

6. 國家衛健委今日就冬季呼吸道疾病防治有關情況召開新聞發布會，國家衛健委發言人米鋒表示，隨著各地陸續入冬，呼吸道疾病已進入高發季節，多種呼吸道疾病交織疊加。各地要堅持多病同防同治，密切關注肺炎支原體、新冠感染、流感、登革熱、諾如病毒感染等流行情況，加強監測預警，掌握病毒活動強度、病毒變異等變化。中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕則稱，今年8月下旬至今，全國報告新冠病毒感染病例數已連續10周下降；全球和中國的監測數據顯示，目前流行的新冠病毒變異株均為奧密克戎（Omicron），最新一周採樣的病毒測序結果顯示全部為XBB的亞分支。

7. 工商銀行美國子公司上周遭黑客攻擊，導致該行於上周四（9日）成交的美國國債買賣活動遭到擾亂，上周五對美國國債電子結算平台的訪問仍處於暫停狀態。《路透》報道，由於無法結算交易，工商銀行美國子公司一度欠美國國債唯一結算代理紐約梅隆銀行90億美元，工行被迫向該子公司注資以結算交易，之後90億美元已償付給紐約梅隆銀行，據報梅隆銀行與工行子公司對美國國債交易改進行手動結算。另外，被指與俄羅斯有聯繫的黑客團夥Lockbit對外表示，對工行子公司遭網絡攻擊的事件負責。

8. 廣東省政府發布《關於加快建設通用人工智能產業創新引領地的實施意見》，目標到2025年，智能算力規模實現全國第一、全球領先，通用人工智能技術創新體系較為完備，人工智能高水平應用場景進一步拓展，核心產業規模突破3000億元人民幣，企業數量超2000家。《意見》提出，研發具有通用性、可編程性的高端訓練、推理晶片，多模態多精度計算的算力晶片。開發高效易用的開源人工智能晶片編譯器與工具鏈等基礎軟件，支持自主人工智能晶片與國產通用服務器的適配，構建完善的自主可控人工智能軟硬件生態。推動國家算力總調度中心、粵港澳大灣區算力調度中心加快落地深圳、韶關。

撰文：經濟通中國組

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