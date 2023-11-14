  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

前NBA球星馬貝利申請「高才通」來港，將發展慈善及籃球事業

14/11/2023

　　「高才通計劃」至今收到近5.5萬宗申請，前NBA球星馬貝利(Stephon Marbury)亦透過高才通A類(即年收入達250萬港元或以上)向入境處遞交申請，希望可以來港推動籃球運動、參與慈善工作以及計劃日後營商。

 


　　現年46歲的馬貝利接受人才服務辦公室總監劉鎮漢訪問時表示，來港居住目的是希望透過慈善工作，協助培訓本地兒童及青年籃球發展、繼續散播正能量，以及鼓勵更多人來港發展。他指，未知會在香港逗留多久，會積極探索不同可能性。

*香港氛圍與紐約家鄉接近*

　　被問到香港在籃球方面於亞洲並非名列前茅，馬貝利認為，只要他能對此投入一些力量，其意義便已足夠。


　　馬貝利透露，曾來港數次，很喜歡中式美食，尤其喜愛「打邊爐」。對於為何選擇香港而非其他亞洲地區如新加坡發展，他表示，很喜歡香港，認為香港的氣氛和文化很適合他，其氛圍亦與他位於紐約康尼島的家鄉很接近，而他在香港也有朋友。

高才通B類申請人最多

　　高才通計劃去年12月起推行，截至10月底，共接獲近5.5萬宗申請，當中逾4.3萬宗獲批。內地申請人數最多，佔逾九成。而三個類別中，以B類的申請及獲批宗數最多，即在全球百強大學畢業，申請前五年內累積工作經驗少於三年的人，分別為近2.8萬宗及約2.3萬宗。


　　劉鎮漢表示，不同界別朋友，尤其九個專業的人才清單內的，會更著重。如有其他界別如運動，其他界別的專才，他們來到有意願想申請，當局亦無任歡迎。

 

撰文：經濟通採訪組

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00467

聯合能源集團

0.790

異動股

01942

馬可數字科技

2.380

異動股

00981

中芯國際

21.650

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.830
  • 01942 馬可數字科技
  • 2.380
  • 00981 中芯國際
  • 21.800
  • 03333 中國恒大
  • 0.265
  • 02313 申洲國際
  • 83.300
股份推介
  • 02020 安踏體育
  • 88.650
  • 目標︰$96.00
  • 00506 中國食品
  • 2.850
  • 目標︰$2.90
  • 02269 藥明生物
  • 47.600
  • 目標︰$56.70
  • 02338 濰柴動力
  • 12.960
  • 目標︰$16.00
  • 03669 永達汽車
  • 3.200
  • 目標︰$3.57
人氣股
  • 01942 馬可數字科技
  • 2.380
  • 00700 騰訊控股
  • 307.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.300
  • 00001 長和
  • 39.600
  • 00005 滙豐控股
  • 58.600
報章貼士
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 153.600
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 102.800
  • 目標︰$118.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.460
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/11/2023 09:21  恒指高開68點報17495，恒地升2%，潤地跌1.4%

14/11/2023 08:41  《盤前攻略》道指走勢利淡，恒指17000支持轉趨明顯

14/11/2023 07:50  《國金頭條》美國最新通脹數據即將公布，華爾街觀望美股小幅波動

14/11/2023 07:53  龍湖集團(00960)10月銷售額141億人幣，跌31%

14/11/2023 07:53  《國企紅籌》眾安在綫(06060)10個月保費收入升27%

14/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１９﹒８８億元，買快手沽盈富

14/11/2023 08:18  【大行炒Ｄ乜】新秀麗績後獲富瑞調高目標，港交所獲高盛睇好

10/11/2023 11:51  《嚟緊炒Ｄ乜》深圳國際逆市造好，中線上望８銀無難度

14/11/2023 09:55  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７９，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：聯想「雙11」數據不算太亮麗，RSI現頂背馳上方阻力大
人氣文章

新聞>財經熱話

路透：黑客團夥Lockbit稱工行美國子公司已就勒索支付贖金
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】新秀麗績後大行點睇？一click就知道
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

大劉記招澄清已分身家，甘比無投資失利！仔女面前大鬧前度「賤人」：孖展冇錢補倉救咗佢3次
人氣文章

健康解「迷」

陳皮真假｜街市賣$70磅陳皮原來係青皮？兩者功效大不同咪買錯！中醫教4大特徵分真假陳皮
人氣文章

健康解「迷」

尿道炎 ︳ 台灣女神林襄經常忍尿發病！小便細菌高達95%！女性感染風險比男士高30倍？泌尿科醫生公開憋尿4大危機
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

堅果有益 | 食果仁有助減肥！杏仁、核桃、花生，哪一款最有效瘦身？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

成年人的性教育課：次數太頻密，對身體不好？禁慾真的可以養生嗎？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

京都和牛壽喜燒：由飼養到醬汁都是自家製！看著京都塔，品嘗百年傳統和文化的味道
健康好人生 Health Channel
人氣文章
南韓床蝨 | 床蝨咬與被蚊叮、皮膚敏感點分？邊類人反應特別嚴重？家居污糟容易引蝨入屋？酒精噴霧不能殺絕床蝨？皮膚科醫生解答！
人氣文章
竹鑊鏟用足3年鏟頭消失＋變黑！消委會比拼膠、木、竹3大材質優劣！邊種受熱兼不易刮花塗層？
人氣文章
Elon Musk旗下Neuralink研究晶片植入大腦！助四肢癱瘓者恢復活動能力！FDA批淮人體實驗數千人報名
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2023 11:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2023 11:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2023 11:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/11/2023 11:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning14/11/2023
黃瑋傑：聯想「雙11」數據不算太亮麗，RSI現頂背馳上方阻力大
人氣文章財經熱話14/11/2023
路透：黑客團夥Lockbit稱工行美國子公司已就勒索支付贖金
人氣文章大行報告14/11/2023
【大行炒D乜】新秀麗績後大行點睇？一click就知道
人氣文章國際動態14/11/2023
眾院臨時撥款方案恐日內擱淺，美國政府再現停擺危機
人氣文章香港要聞14/11/2023
前NBA球星馬貝利申請「高才通」來港，將發展慈善及籃球事業
人氣文章中國故事13/11/2023
《神州經脈》雙11成績平平，「習拜會」舉行在即，A股向好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金