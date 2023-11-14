【FOCUS】居民企業續保守，政府挑「加槓桿」大梁

內銀消費貸「鬥低息」搶客戰升溫之際，央媽最新公布的10月居民短期貸款，卻錄2007年有數據統計以來同期最大降幅，令周三（15日）將揭盅的10月消費品零售數據驟然蒙陰。居民持續捂緊錢包，政府一馬當先挑起「加槓桿」大梁，當月以1.56萬億元政府債淨發行，貢獻新增社融的逾84%，如此大規模信用擴張，暗示當局近期政策優先。



單月淨發債1.56萬億元



「短期貸款看內需，中長期貸款看樓市」，傳統分析智慧下，10月住戶短期貸款減少1053億元，似顯示低至3%的消費貸利率，亦難以打動人心；跟按揭買樓息息相關的居民中長期貸款，雖錄新增707億元，但較9月的5442億元大幅縮水，或顯示房貸利率下調的刺激效應減弱。

評估內需熱度指標之一的居民短期貸款，10月錄2007年有數據統計以來同期最大降幅。



再看企業，10月新增貸款5163億元，其中中長貸連續四個月同比少增，惟票據融資新增3176億元，或亦反映面對企業融資需求、投資意願不足，商業銀行「以票充貸」。



此從側面解釋了，10月新增社會融資規模1.85萬億元，按年多增9108億元，但對實體經濟發放的人民幣貸款僅增4837億元，按年減410億元。是誰支撐社融的強勁增長？主角指向政府，具體而言，包括發行特殊再融資債券逾萬億元，以及地方政府專項債2180億元。



IMF促消除房價調整障礙



如此大規模信用擴張，「水」流向何處？答案是置換、償付地方存量債務；聯想人行行長潘功勝上周三（8日）出席金融街論壇年會時表示，必要時將對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支援，加上增發萬億國債大門已啟，坊間普遍預計進一步降準不日將至。若以25基點計，料再釋放流動性5000億元。

IMF建議，加速不可持續經營的房地產開發商的退出，消除房價調整的障礙。



中央積極部署化解地方債風險，嚴防爆煲，又如何「輸血」實體經濟？看看首9月製造業中長期貸款維持40%以上高速增長，政策選項仍是以投資拉動增長，但同時引發回報下降、供應過剩的擔憂。



對此，剛剛完成對中國第四條磋商代表團訪問的國際貨幣基金組織（IMF）就建議，加速不可持續經營的房地產開發商的退出；消除房價調整的障礙；協調地方財政框架改革和資產負債表重組；將財政支出轉向家庭等。且看樓市和地方債如何拆彈，以真正提振市場信心。

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