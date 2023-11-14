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碧桂園楊惠妍失落中國女企業家首富寶座，新鴻基郭老太首奪榜首

14/11/2023

　　胡潤研究院今日發布2023胡潤女企業家榜，雄踞榜首長達十年的碧桂園(02007)集團董事局主席楊惠妍跌落「神壇」，財富縮水270億元（人民幣．下同）全榜最多，但仍以480億元身家排第五。94歲的新鴻基(00016)創辦人郭得勝夫人、「郭老太」鄺肖卿以720億元身家躍升兩位，首次成為中國女首富，是榜單發布18年來第六位中國女首富。鄺肖卿財富上漲25億元，主要受益於今年港幣匯率上漲及公司分紅。

 


　　龍湖集團(00960)創辦人吳亞軍身家雖然減少了70億，但仍以665億元財富保持第二位，並蟬聯白手起家女首富。富華國際集團創辦人陳麗華排名晉一位，以580億元財富排第三。立訊精密(深:002475)董事長王來春、藍思科技(深:300433)創辦人兼董事長周群飛分別以530億及420億財富位列第四和第八，她們的最大客戶都是蘋果公司。
　　財富增長最多的是排第21的信發鋁電創辦人張學信夫人宋傳英，增長達80億元。其他增長較多的女企業家包括周群飛和領益智造創辦人曾芳勤，均增長50億元。

前50名總財富同比降11%，新上榜人數18年來最少

　　榜單公布的前50名中國女企業家總財富1.37萬億元，比去年下降11%。前50名上榜門檻135億元，比去年下降5億元或4%。當中40位的財富比去年縮水或保持不變，其中9人落榜；20位財富比去年增長，包括8名今年新上榜女企業家。新上榜人數是18年來最少的一次，比去年少3位。


　　8名新人之中排名最前的是從事大數據中心與算力基礎設施產業的潤澤科技(深:300442)董事長周超男，財富200億，排第28；其次是海底撈(06862)創辦人舒萍，財富180億，排第32；第三是來自台灣的裕隆汽車CEO嚴陳莉蓮家族，財富160億，排第39。上榜新人還包括同花順(深:300033)董事兼副總經理葉瓊玖，財富135億，排第47。


　　房地產依然是女企業家財富第一大來源，上榜人數佔17%，與去年持平；能源與消費品並列第二，佔13%；食品與飲料、有色金屬、大健康等行業都有所上漲，下降的則是化工及投資行業。前50名上榜女企業家中，59%是白手起家，41%是繼承財富。


　　上榜企業家上市公司財富計算截至2023年9月1日，美元與人民幣兌換比例按照1:7.26計算，港幣與人民幣兌換比例按照1:0.926計算，新台幣與人民幣兌換比例按照1:0.23計算。

 

撰文：經濟通中國組

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