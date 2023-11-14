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國家智庫報告：第三季地方財政收支逆差擴至8萬億

14/11/2023

　　國家金融智庫國家金融與發展實驗室日前發表報告稱，今年第三季，中央財政收支順差4.9萬億元（人民幣．下同），僅低於2020年，而地方財政收支逆差大幅擴大至8萬億元，較第二季末增長近3萬億元，顯示地方政府財政空間縮減較快，地方財政壓力較重。

 


　　報告指出，自然口徑下，今年第三季各地方政府一般公共財政收入均保持大幅正增長，且高於支出增速，主要受去年4月至6月的大規模留抵退稅低基數因素影響。不過，剔除留抵退稅之後，僅三分一省市的財政收入實現正增長，多數地方政府財政收入均為負增長。華南地區財政支出累計同比負增長，除廣東、廣西、雲南外，其餘省市財政支出均實現正增長，相較於第二季，第三季中16個省市的財政支出增速提升。剔除留抵退稅因素後，除排名前三的西藏、吉林和四川以外，其餘省市的財政收入增速均低於支出增速。


　　從財政赤字看，17個省市財政收支逆差達到歷史同期最高值，其餘地方政府除河南、雲南外，均為僅次於2022年同期規模。這意味著，對於絕大多數的地方政府，受經濟增長放緩的影響，財政收入可提升空間較小，而財政支出呈剛性增長趨勢，一般公共財政可利用空間會不斷縮小。
　
第三季地方債發行增速達146.8%，特殊再融資債券發行佔比49.3%
　
　　報告並指出，第三季政府債務「穩經濟」和「防風險」並舉。第三季國債發行規模2.96萬億元，為本年度季度發行規模最高，同比增長1.3%。第三季地方政府債券總發行2.7萬億元，同比增速增至146.8%，其中專項債發行2萬億元，佔比達73.6%，前9個月發行進度為86.7%，第三季發行速度加快彌補了第二季專項債發行滯後的進度。地方政府債券中再融資債券發行維持較大佔比，化解存量債務風險。第三季度再融資債券發行1.3萬億元，為歷史發行規模最大，佔第三季地方政府債券總發行的49.3%。


　　報告認為，第四季財政空間會明顯改善。隨著第三季度經濟底部基本確立，消費、需求邊際改善，第四季稅收收入回升的概率較高，第四季一般公共預算收入增速提升的概率較大。而第四季增發災後重建特別國債1萬億元，可減少化債對地方財政資金流動性的影響，改善央地之間的債務不平衡結構，直接緩解地方政府財政壓力，彌補財政對基建投資的支撐力度下滑。此外，第四季特殊再融資債券持續發行置換存量債務，預計總體發行規模約1.5萬億元，金融系統支持地方債化解也同步進行，隱性債務顯性化和債務置換將本息成為短期化債的主要方向。

 

撰文：經濟通中國組

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