  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【收市短打】港股日升日跌表現膠著，十天線得而復失，李振豪：後市不用睇得太淡（有片）

14/11/2023

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

 

　　港股今日（14日）缺乏方向，大部分時間在10天線（17474）點及20天線（17388）間好淡爭持，全日波幅只有約200點，高開68點後曾經最多升139點，高見17565，之後掉頭向下。午後窄幅上落，最終低收29點，收報17396，全日成交額767.8億元，跌市下成交增加，反映不少投資者趁反彈沽貨離場。李振豪認為，市場觀望美國今晚公布CPI，交投氣氛仍然淡靜，而明日為「習拜會」，市場憧憬兩國外貿及外交關係有所改善，以至大市未有大幅回吐。不過李振豪指出，「習拜會」未必會有實際進展，特別是芯片管制方面，一旦結果令市場失望，早前略為「升過龍」的科技股可能會調頭向下。而大市表現確實令人失望，即使大市能夠守住萬七關，但一直無法組織反彈，相信仍需要靜待利好消息刺激。板塊部署方面，Frank推介未有貨的投資者可留意此一板塊！

 

　　立即去片：https://youtu.be/jrC1XENG2Q4

 

 

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00467

聯合能源集團

0.770

異動股

01942

馬可數字科技

1.960

異動股

00123

越秀地產

7.440

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.770
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.960
  • 00123 越秀地產
  • 7.440
  • 03333 中國恒大
  • 0.265
  • 09885 藥師幫
  • 16.980
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 15.520
  • 目標︰$17.00
  • 02020 安踏體育
  • 86.650
  • 目標︰$96.00
  • 00506 中國食品
  • 2.810
  • 目標︰$2.90
  • 02269 藥明生物
  • 47.800
  • 目標︰$56.70
  • 02338 濰柴動力
  • 12.900
  • 目標︰$16.00
人氣股
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.960
  • 00700 騰訊控股
  • 307.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.200
  • 00001 長和
  • 39.600
  • 00005 滙豐控股
  • 58.350
報章貼士
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 151.200
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 103.800
  • 目標︰$118.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.480
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/11/2023 16:12  恒指跌29點收報17396，安踏跌5%，潤地逆市升近4%

14/11/2023 16:22  《盤後部署》恒指短線上試萬八，信義光能受惠國策長線睇9.5元

14/11/2023 15:56  【數據前瞻】機構：內地10月工業增加值增速料降至三個月低位

14/11/2023 15:30  【高息定存】大新上調3個月港元定存息至5.1厘，屬全城最高

14/11/2023 11:01  《魚缸博客》恒隆地產租金收入穩定增長，中線上望14.5銀

14/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１９﹒８８億元，買快手沽盈富

14/11/2023 08:18  【大行炒Ｄ乜】新秀麗績後獲富瑞調高目標，港交所獲高盛睇好

10/11/2023 11:51  《嚟緊炒Ｄ乜》深圳國際逆市造好，中線上望８銀無難度

14/11/2023 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７０，一周拆息較上日軟至４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股日升日跌表現膠著，十天線得而復失，李振豪：後市不用睇得太淡（有片）
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】大新上調3個月港元定存息至5.1厘，屬全城最高
人氣文章

新聞>香港要聞

維園年宵攤位競投激烈，底價較疫前低4成
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

床蝨危機 | 本港輕鐵發現發現床蝨蹤影？專家：另有其蟲！憑兩個特點即時分辨
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
人氣文章

行政人員

港產動畫生力軍製作MV、憑周星馳電影對白2D動畫獲獎！知名度、工作機會大增！工作室創辦人：有趣玩味呈現香港流行文化
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

愛馬仕奇幻劇場《On the wings of Hermès》登陸香港！Kelly手袋合唱歌劇、飛馬神話故事，一趟充滿詩意的奇幻旅程
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門米芝蓮餐廳白松露盛宴！北海道帶子、慢烤小龍蝦、全蛋手工麵、意大利牛扒配牛舌，盡顯餐桌「白色鑽石」矜貴滋味
人氣文章

ChatENT．月巴氏

Twins再次合體，千禧後情懷回憶
健康好人生 Health Channel
人氣文章
竹炭麵包、雪糕、點心點解會黑色？內有甚麼成分？營養師：唔係人人啱食！
人氣文章
通波仔 | 心臟病患者公立醫院輪候長達96星期！「暖心行動」推貼地價私院通波仔手術 + 免費長者心臟篩查
人氣文章
糖尿病、高血壓慢病共治今日推出！$120包診症檢查化驗！治療有資助、指定情況免藥費！如何搜尋醫生？即睇參加資格、計劃詳情 1 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2023 17:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2023 17:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/11/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/11/2023
【收市短打】港股日升日跌表現膠著，十天線得而復失，李振豪：後市不用睇得太淡（有片）
人氣文章生財有道14/11/2023
【高息定存】大新上調3個月港元定存息至5.1厘，屬全城最高
人氣文章香港要聞14/11/2023
維園年宵攤位競投激烈，底價較疫前低4成
人氣文章中國故事14/11/2023
國家智庫報告：第三季地方財政收支逆差擴至8萬億
人氣文章中國故事14/11/2023
碧桂園楊惠妍失落中國女企業家首富寶座，新鴻基郭老太首奪榜首
人氣文章FOCUS14/11/2023
【FOCUS】居民企業續保守，政府挑「加槓桿」大梁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金