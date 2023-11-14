【收市短打】港股日升日跌表現膠著，十天線得而復失，李振豪：後市不用睇得太淡（有片）

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

港股今日（14日）缺乏方向，大部分時間在10天線（17474）點及20天線（17388）間好淡爭持，全日波幅只有約200點，高開68點後曾經最多升139點，高見17565，之後掉頭向下。午後窄幅上落，最終低收29點，收報17396，全日成交額767.8億元，跌市下成交增加，反映不少投資者趁反彈沽貨離場。李振豪認為，市場觀望美國今晚公布CPI，交投氣氛仍然淡靜，而明日為「習拜會」，市場憧憬兩國外貿及外交關係有所改善，以至大市未有大幅回吐。不過李振豪指出，「習拜會」未必會有實際進展，特別是芯片管制方面，一旦結果令市場失望，早前略為「升過龍」的科技股可能會調頭向下。而大市表現確實令人失望，即使大市能夠守住萬七關，但一直無法組織反彈，相信仍需要靜待利好消息刺激。板塊部署方面，Frank推介未有貨的投資者可留意此一板塊！

立即去片：https://youtu.be/jrC1XENG2Q4

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