熊麗萍：美國通脹放緩，市場焦點轉向減息，第四季銷售數據成關鍵

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

美國10月消費物價指數(CPI)按年升3.2％，低於市場預期的升3.3％；核心CPI則年增4％，同樣低於市場預期的年增4.1％，反映通脹正放緩。市場預料聯儲局最快明年6月開始減息，惟年底屬消費旺季，消費情緒急增下，通脹仍有機會死灰復燃？現時通脹風險可控嗎？通脹數據公布後，美匯指數急回、失守104關口，連帶日圓反彈逾1.35％；預料未來美元匯價將溫和回溫、抑或有續急回風險？受通脹回落帶動，美股三大指數均高收逾1％，港股今日（15日）能否跟升嗎？內地10月三頭馬車數據或成左右大市的重點因素？據外電報道，中央將為「三大工程」提供逾1萬億元人民幣低成本資金，希望能穩定樓市。然而「大水漫灌」屬以往中央的慣常做法，現時急需重提「大水喉」，反映內房氣氛已差得幾乎無計可施？上日體品股特步國際(01368)急插過逾17％，除因雙十一銷售未及預期拖累外，多間大行齊唱淡亦為「死因」之一。內地民眾消費降級影響下，內地體品股去庫存周期仍有漫長路要走？今日收市後重磅科技股騰訊(00700)將放榜，市場關注手遊收入恢復及季度派發情況，Conita又有何看法？





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