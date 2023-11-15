傳中央泵水萬億救樓市獲大行唱好，內房懶理數據差照升轉勢有望？

據外電報道，中央最快本月為保障性住房、城中村改造等「三大工程」提供逾1萬億人民幣低成本資金，希望能穩定樓市，新政策獲大行唱好，指短期更有效促進大城市房屋銷售及穩定樓價。雖然國家統計局今早公布全國首10個月商品房銷售額按年跌4.9%，房地產開發投資跌9.3%，雙雙再創年內新低，但內房股今早(15日)普遍上升，當中龍湖集團(00960)獲大行點名，指是最受惠新政的房企之一，半日飆逾6%，為升幅第二大藍籌，難道內房轉勢有望？

（龍湖集團網頁截圖）

低成本資金撐「三大工程」以穩定樓市 最快本月推出

《彭博社》引述知情人士表示，中國政府擬最快於本月推出「三大工程」的具體實施計劃，為此提供的資金支持總規模將至少達到1萬億元人民幣，以期能助力穩定低迷的房地產市場。報道指，中國人民銀行考慮通過專項借款、抵押補充貸款(PSL)等政策工具，分階段通過政策性銀行提供中長期低成本資金，以支持「三大工程」建設，最終金額可能會發生變化。其中PSL即允許人行透過政策性和商業性貸款機構，向棚戶區改造計劃的開發商提供低成本資金，然後開發商用這筆錢向地方政府購買土地，地方政府便可向舊房屋被拆除的家庭提供現金補貼，以便他們購買新建或現有公寓，從而拉動需求。

其實，10月底舉行的中央金融工作會議上已提出加快「三大工程」建設，即包括了保障性住房、城中村改造和「平急兩用」基礎設施，其中「平急兩用」指項目平日用作休閒設施，但遇到天災或疫情等緊急情況會改成應急設施。

大摩：短期有效促進大城市房屋銷售穩定樓價 潤地中海外龍湖等最受惠



摩根士丹利發表報告指，據報中國計劃為全國城中村改造和保障性住房項目提供至少1萬億人民幣的低成本融資，這一潛在新措施符合預期。與現有的寬鬆政策相比，考慮到宏觀經濟整體疲弱及買樓人士看淡住屋前景，政策短期內更有效促進大城市房屋銷售和穩定樓價。然而，考慮到大多數城中村所在的一二線城市的搬遷成本較高，這個融資規模或只夠啟動相對較小的重建規模。



大摩預計，在高線城市擁有大量土地儲備的開發商，如華潤置地(01109)、中海外(00688)及龍湖，以及擁有豐富再開發儲備的開發商，如萬科(02202)和合景泰富(01813)，均是政策主要潛在受惠者。

瑞銀：將成解決內房困境積極舉措 萬科龍湖最受惠



瑞銀指，傳聞的新措施將成為解決目前內房困境的積極舉措，目前內地樓市關鍵問題在於業主及準買家對樓價的預期出現偏差，而國務院今年8月發布的政策文件曾提到，如果城市庫存過多，可將社會住房從商品房庫存中轉換出來，預料有助加快庫存消化周期。估計目前全國在建庫存達到23億平方米或27個月，如果庫存減少3億平方米，庫存量將回到更健康的24個月，即過去15年平均水平，屆時樓盤銷售去化率料提升，並有可能帶動價格上漲。



瑞銀預期現時未違約的民營及半國營內房發展商如萬科及龍湖將最能受惠。另預計支持性政策對上市的大型國有銀行及以消費金融為主業的銀行有利，包括農行(01288)、建行(00939)、工行(01398)、中行(03988)、招行(03968)等。

內地首10月商品房銷售額降4.9% 房地產開發投資降9.3%

另方面，國家統計局公布2023年1至10月份全國商品房銷售額97161億元(人民幣．下同)，降幅連續第6個月擴大，續創年內新低，同比下降4.9%；商品房銷售面積92579萬平方米，同比下降7.8%。期內房地產開發企業到位資金107345億元，同比下降13.8%。另外，1至10月份全國房地產開發投資95922億元，按可比口徑計同比下降9.3%，降幅比1至9月份繼續擴大0.2個百分點，再創年內新低；房地產開發企業房屋施工面積822895萬平方米，同比下降7.3%。

國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發布會表示，從這些數據來看，目前房地產市場仍然處於轉型期的調整中。針對房地產市場形勢，黨中央、國務院作出了一系列重要部署，近期相關部門密集出台一系列優化調整政策。從10月份當月情況看，房地產開發投資、商品房銷售額等指標出現了一定的邊際改善跡象。而從長期看，目前中國人均GDP剛剛超過1.2萬美元，城鎮化率也還有較大提升空間，整體上住房剛性需求和改善性需求依然較大。未來隨著各地區、各部門進一步深化落實房地產有關政策，房地產發展新模式逐步建立，將促進房地產市場的平穩健康和高質量發展。

熊麗萍：若信心未復樓市難好轉 內房升完或再跌只宜觀望



資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，之前不見中央直接幫助房企，只是推出多項政策，希望令民眾更易買樓或降低買樓成本，加上保交樓政策，望令樓市好轉，間接令房企因銷售提升得以套現。但多項政策推出後，對民眾買樓意欲及成交幫助不大，始終這是信心問題，包括對消費、投資及經濟前景的信心，如果這方面沒有扭轉，房企就算可套現，整體銷售數字也很小。

熊麗萍續指，現時中央可能會兼用直接「泵水」方式，但未必有很大動作，可能一方面向房企提出他們要承擔的責任，一方面政府透過借貸等方式幫助他們。市場可能對此會有憧憬或用作炒作，但實際政策推出後對房企有多大幫助還要觀察，房企的債權人會否因此較願意寬限其還債時間及條款也未知，內房應未可因而轉勢。亦要留意中央「泵水」幫企業的同時，地方債問題多多，有待紓緩。內房不不排除會因相關消息有一波上升，但升完可能又再跌，暫只宜觀望。

今早多隻內房股飆升，其中融創中國(01918)升近一成表現標青，惟昨日(14日)已偷步炒升逾8%的越秀地產(00123)僅升2%，合景泰富亦只升逾1%。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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