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中美發表關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明

15/11/2023

　　在中美元首會晤之前，中美兩國今日發表關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明。


　　聲明內容顯示，中美兩國致力於有效實施巴黎協定及其決定，包括格拉斯哥氣候協議和沙姆沙伊赫實施計劃。兩國認識到，無論是在國內應對措施還是共同合作行動方面，對於落實巴黎協定各項目標、推動多邊主義均具有重要作用。
　
計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話
　
　　中美兩國決定啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，開展對話與合作，以加速21世紀20年代的具體氣候行動。中美兩國計劃於2024年上半年舉辦地方氣候行動高級別活動，雙方歡迎並讚賞兩國已開展的地方合作，並鼓勵省、州和城市開展務實氣候合作。


　　雙方同意重啟中美能效論壇，以深化工業、建築、交通和設備等重點領域節能降碳政策交流。中美兩國計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話，就共同商定的議題開展交流，推動二軌活動，加強務實合作。兩國爭取到2030年，各自推進至少5個工業和能源等領域碳捕集利用和封存(CCUS)大規模合作項目。


　　陽光之鄉為美國加州安納伯格莊園（Annenberg estate），2013年作為「習奧會」舉辦地，獲得了廣泛的關注和影響力。今年11月4日至7日，中國氣候變化事務特使和美國總統氣候問題特使亦在此地舉行會談。

撰文：經濟通中國組

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