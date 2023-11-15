大老山隧道11.26起實施「易通行」，香港仔隧道擬下月推

運輸署今日宣布，大老山隧道將於11月26日(星期日)上午五時起實施「易通行」，屆時所有人手收費亭及快易通車道將會取消，駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。政府亦計劃在12月於香港仔隧道實施「易通行」，詳情及確實日期容後公布。



為配合實施「易通行」，大老山隧道一帶會由11月26日凌晨一時起分階段實施臨時交通安排。大老山隧道來回方向及其支路將會由凌晨4-5時臨時封閉。在大老山隧道臨時封閉期間，通宵專營巴士路線N680(錦英苑-中環(港澳碼頭))需要改道行經獅子山隧道。有關交通及運輸安排。



截至11月14日，當局發出的車輛貼數目超過81萬張，佔全港已領牌的車輛超過99%，當中約92%的車輛已開立「易通行」戶口。現時「易通行」在青沙管制區、城門隧道、獅子山隧道及三條過海隧道平均每日收取約43萬架次的隧道費。隨著政府收費隧道已相繼實施「易通行」，運輸署再次呼籲車主盡快完成「易通行」三步曲：(1)安裝車輛貼、(2)開立「易通行」戶口及(3)設定自動繳費方式，以盡享「易通行」帶來的便利。

撰文:經濟通採訪組

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱