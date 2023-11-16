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中美元首在費羅麗莊園會晤，會談約兩小時結束

16/11/2023

　　據內地官媒報道，國家主席習近平和美國總統拜登當地時間11月15日(周三)、即香港時間凌晨3時許在美國三藩市以南菲洛麗莊園會面。

 


　　兩國元首就事關中美的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。會談歷時約兩小時，習近平隨即出席拜登為他舉行的宴會。


　　參與習拜會的美方官員包括美國務卿布林肯、美國財政部長耶倫、美國商務部長雷蒙多、美國家安全顧問沙利文和白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾等。


　　參會中方官員包括中共中央書記處書記蔡奇、中共中央政治局委員兼外長王毅、中央政策研究室主任江金權、國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部長藍佛安、商務部長王文濤、外交部副部長馬朝旭、中國駐美大使謝鋒、習近平主席秘書呂錄華、外交部長助理華春瑩、外交部北美大洋洲司司長楊濤，以及外交部北美大洋洲司副司長鄭立樵。


　　兩人和他們的高級助手在這座經過百年歷史的喬治亞式莊園進行會談，工作午餐的餐點包括香草乳清乾酪義大利餃、雞肉和杏仁酥皮蛋糕等。


　　這是中美領導人時隔一年多以來首次面對面對話，也是習近平時隔六年來首度訪美，中美關係因一系列外交、軍事矛盾及經濟競爭而陷入冰點，但最近有緩解跡象。

 

撰文:經濟通中國組

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