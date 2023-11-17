  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

曾永堅：恒指若失50天線，恐進一步退守17000點水平

17/11/2023

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

 

　　港股上日（16日）回吐，日內曾挫逾450點﹑退守17700點水平；成交雖回升，但點數未能企穩，港股短線仍屬「彈散市」？美國聯邦退休基金將剔除中港股票投資，反映環球投資者對港股信心盡失﹑港股已成棄將？隔晚市場焦點落在業績股阿里巴巴(09988)身上，第二季業績整體符市場預期，惟集團向市場連環投下震撼彈！除備受市場期待的阿里雲分拆全面剎停外，盒馬鮮生的的IPO計劃亦已被擱置；連同集團創辦人馬雲家族信託持股公司預告減持阿里1000萬股ADS，拖累隔晚美股BABA大插逾9％，阿里港股今日（17日）又會受到多大程度拖累？集團此等舉動恐進一步削弱市場對阿里的市場展望？阿里巴巴持股約33％的螞蟻集團又會對阿里未來投資收益造成多大影響？另外，小米集團(01810)下周一（20日）亦將放榜，新車憧憬難掩市場對其業務前景的質疑？績前股價大插足已反映投資者對小米業績不抱期望？

 


 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00467

聯合能源集團

0.680

異動股

01942

馬可數字科技

2.070

異動股

00123

越秀地產

7.420

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.680
  • 01942 馬可數字科技
  • 2.060
  • 00123 越秀地產
  • 7.420
  • 02331 李寧
  • 22.900
  • 01093 石藥集團
  • 6.790
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 59.100
  • 目標︰$65.10
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 6.430
  • 目標︰$6.73
  • 00836 華潤電力
  • 15.880
  • 目標︰$17.00
  • 02020 安踏體育
  • 82.350
  • 目標︰$96.00
  • 00506 中國食品
  • 2.810
  • 目標︰$2.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.050
  • 00700 騰訊控股
  • 317.000
  • 00001 長和
  • 39.900
  • 00005 滙豐控股
  • 59.100
  • 00388 香港交易所
  • 286.000
報章貼士
  • 02886 濱海投資
  • 1.620
  • 目標︰$1.90
  • 02128 中國聯塑
  • 4.220
  • 目標︰$5.50
  • 00027 銀河娛樂
  • 43.100
  • 目標︰$49.30
熱炒概念股
即時重點新聞

17/11/2023 09:50  【ＡＰＥＣ】花絮：拜登展示習近平舊照，加州州長讚習近平MVP

17/11/2023 08:22  【ＡＰＥＣ】習近平演講：堅持對話，亞太不能搞新冷戰和陣營對抗

17/11/2023 10:48  《異動股》阿里跌幅擴大至逾10%，失守73元創近一年新低

17/11/2023 11:22  《魚缸博客》恒指或回試上升軌後再反彈，藥明合聯現價買中線持有

17/11/2023 09:26  《異動股》藥明生物低開逾1%，藥明合聯開市價較招股價升30%

17/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒３９億元，買盈富沽騰訊

17/11/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】阿里績後被大行齊狠削目標，網易獲睇好

17/11/2023 09:40  《財資快訊》美電跌報７﹒７９６７，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>最Hit資訊

3V健康裝飾耐火板　抗病毒、抗菌　打造健康的家
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】阿里、網易、聯想績後大行點評價？阿里係咪真係咁淡？
人氣文章

新聞>開市Good Morning

曾永堅：恒指若失50天線，恐進一步退守17000點水平
品味生活
生活
人氣文章

趣味投資法．丁汀

高息股如何定義？
人氣文章

健康快車．石鏡泉、吳國雄

打mRNA，你不知道的風險
人氣文章

娛樂情報

梁朝偉、劉嘉玲、楊千嬅現身撐場！九巴後人雷兆光孻女16歲開畫展：想同外祖父一樣擁有創造力！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

秋冬穿搭 | 秋風微涼！必學3款日式微透膚穿搭！展現健康微性感、兼具柔美帥氣，為造型添上輕盈優雅氣息！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

白日之下，讓我們認識／記住余香凝
人氣文章

Beauty

聖誕節的香氣！Le Labo、Byredo、Diptyque節日限定香氛套裝：從花香到木調，沉浸於溫暖的冬日氣息
健康好人生 Health Channel
人氣文章
從藝術作品反思院舍管理
人氣文章
日本大阪水質受污染！31人「永久化學物」PFAS超標！5大日用品常出現？吸入後要10年才能分解？
人氣文章
消委會花生醬 | 測試20款幼滑、粗粒花生醬！名牌新竹福源低分？SKIPPY表現點？2個品牌黃曲霉毒素超標食過量中毒！即睇邊款最肥＋總評分
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 11:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 11:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 11:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/11/2023 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章最Hit資訊17/11/2023
3V健康裝飾耐火板　抗病毒、抗菌　打造健康的家
人氣文章國際動態17/11/2023
拜登展示習近平舊照，加州州長讚習近平MVP
人氣文章大行報告17/11/2023
【大行炒D乜】阿里、網易、聯想績後大行點評價？阿里係咪真係咁淡？
人氣文章開市Good Morning17/11/2023
曾永堅：恒指若失50天線，恐進一步退守17000點水平
人氣文章國際動態17/11/2023
APEC｜習近平演講：堅持對話，亞太不能搞新冷戰和陣營對抗
人氣文章財經熱話17/11/2023
馬雲家族信託擬出售1000萬股阿里ADS，涉資8.71億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金