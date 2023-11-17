【績後部署】阿里放榜兼投彈，股價中線難反彈？

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

阿里巴巴(09988)截至9月底第二財季收入2247.9億元人民幣，按年增8.5%，略勝市場平均預期的2240.96億元；純利錄 277.06億元，遜市場預期的321.18億元；經調整純利401.88億元，按年增19%，符市場預期的400.42億元。至於三個業務分拆計劃中，有兩個慘遭滑鐵盧，集團指由於評估市場狀況和其他有助於成功交易以提高股東價值的因素，盒馬鮮生的首次公開募股計劃已被擱置。另外，阿里雲全面分拆也剎停。集團兩大震撼彈拖累隔晚美股(BABA.US)插逾9%，港股亦直插逾一成。截至10時40分，股份錄得1億元淨主動賣出，當中以超級大戶沽貨較進取，主動買沽比率達32:68，同時扭轉過去五天淨主動買入勢頭。曾永堅指出，即使集團第二季業績符預期亦非市場焦點，馬雲家族擬減持阿里ADS拖累市場信心﹑對市場而言方為沽貨主因。另外主打業務分拆上市受阻，令市場期望落空，預料股價至少需要一個月消化負面影響。反觀分項中的菜鳥業務穩定性較強，料能順利在港上市。針對阿里短線股價波動，他籲未有貨者按兵不動，短線企穩70至75.8元水平方考慮吸納；持貨者則不宜急於溝貨。

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