緬北電騙據點瓦解，首腦明學昌自殺亡三頭目移交中方

緬甸北部多區上月起爆發武裝衝突，軍政府節節敗退，亦令由當地軍方關聯家族保護的電信詐騙產業鏈受影響。據《央視新聞》引述緬甸妙瓦底電視台報道，11月16日，因實施網絡詐騙、綁架、非法拘禁、敲詐勒索等犯罪活動，緬北果敢自治區電詐犯罪集團重要頭目明學昌、明珍珍、明國平在果敢被緬甸警方抓獲。



另據中國公安部刑偵局消息，當日在中國南傘口岸，在緬甸各方的大力配合下，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被移交中國公安機關，中緬聯合執法取得重大戰果。



公安部刑偵局還表示，當日，接緬甸駐昆明總領事館通報，緬方11月15日夜組織對明學昌抓捕，期間明學昌畏罪自殺身亡。



資料顯示，明學昌原是果敢當局官員，明國平是當地民兵中隊長。而另外2人均為女性，其中明菊蘭42歲，戶籍地為雲南省臨滄市鎮康縣；明珍珍27歲，戶籍地為雲南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣，二人均有中國身份證。明國平是明學昌之子，明菊蘭、明珍珍與明學昌是否有親屬關係尚不清楚，有傳明菊蘭是明學昌的長女，明珍珍是明學昌的孫女。



緬北果敢面積不大，當地卻出現了電騙「四大家族」，分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族，他們被普遍認為是當地電詐產業的保護傘或控制人，最近在中方不斷施壓下，當地電騙產業遭到敲打。此前傳出白所成家族中二兒子白應蒼、女兒白應蘭、女婿曹強力等人在坐直升飛機逃跑時被擊中發生爆炸，全部死亡，至於白所成行蹤未明。



明家雖然在「四大家族」之外，但其在當地有較大影響。自稱是果敢警察部隊官方媒體的微信公眾號「平安果敢」時常發布「老領導明學昌」的資訊動態，並配有圖片和影片。此外，明家被廣泛認為是果敢著名電詐園區「臥虎山莊」的保護傘或實際控制人。

撰文:經濟通中國組

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