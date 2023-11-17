  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

致富集團「第8屆聯大投資比賽頒獎禮」圓滿結束，參賽者人數歷年最高

17/11/2023

　　致富集團主辦的「第8屆聯大投資比賽」已圓滿結束，於日前舉行了頒獎禮並宣布獲獎結果。本屆比賽榮獲摩根大通、南方東英資產管理有限公司及ViewTrade等企業冠名贊助，共頒發15個大獎以及院校學會的積極參與獎，成就了10位投資新星及5位產品盃贏家脫穎而出，一展投資才能，送出總值超過12萬港元獎金獎品，並為得獎者提供海外金融機構實習機會。

 

 

　　致富集團致力幫助大學生實踐「先學習，後投資」的理財概念，每位參賽者獲提供500萬港元的模擬資金，比賽期間可交易港股、美股、窩輪、牛熊證以及ETF等產品。

 

 

　　頒獎禮當日特別邀請了香港立法會金融服務界議員李惟宏、香港證券及投資學會董事局成員徐聯安、香港證券業協會副主席李穎妤、香港網上經紀協會名譽會長伍子權作頒獎嘉賓外，更獲冠名贊助企業包括南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳及ViewTrade代表到場支持。此外，衷心感謝贊助實時美股報價串流的納斯達克（Nasdaq）以及贊助實時港股串流報價的財經智珠網之代表出席。而《香港經濟日報》及《經濟通》為本屆比賽的獨家傳媒贊助。

 

 

　　作為主辦機構的致富集團行政總裁李兆豐表示，今年學生參與的情況熱烈，共錄得超過1700名來自香港、澳門、台灣及內地的學生參加，參與率為歷年最高，參與的院校更高達34間。而比賽總成交量約達26000宗，最高獲利的一位參賽者金額更達800萬港元，充份展現出同學對投資的熱情及知識，期望來年的參與人數再創新高。祝賀今屆所有的得獎同學並感謝各位贊助商的支持。

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00467

聯合能源集團

0.630

異動股

01942

馬可數字科技

1.950

異動股

00123

越秀地產

7.570

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.620
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.950
  • 00123 越秀地產
  • 7.570
  • 02331 李寧
  • 23.100
  • 01093 石藥集團
  • 6.840
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.860
  • 目標︰$18.00
  • 00005 滙豐控股
  • 59.100
  • 目標︰$65.10
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 6.400
  • 目標︰$6.73
  • 00836 華潤電力
  • 15.800
  • 目標︰$17.00
  • 02020 安踏體育
  • 81.250
  • 目標︰$96.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.250
  • 00700 騰訊控股
  • 315.000
  • 00001 長和
  • 40.050
  • 00005 滙豐控股
  • 59.100
  • 00388 香港交易所
  • 285.200
報章貼士
  • 02886 濱海投資
  • 1.610
  • 目標︰$1.90
  • 02128 中國聯塑
  • 4.260
  • 目標︰$5.50
  • 00027 銀河娛樂
  • 43.000
  • 目標︰$49.30
熱炒概念股
即時重點新聞

17/11/2023 13:13  《缸邊麗評－熊麗萍》連串消息懾市場，阿里切忌急撈底

17/11/2023 11:22  《魚缸博客》恒指或回試上升軌後再反彈，藥明合聯現價買中線持有

17/11/2023 09:50  【ＡＰＥＣ】花絮：拜登展示習近平舊照，加州州長讚習近平MVP

17/11/2023 08:22  【ＡＰＥＣ】習近平演講：堅持對話，亞太不能搞新冷戰和陣營對抗

17/11/2023 12:06  《午市前瞻》恒指連跌兩日無改反覆向好走勢，藥明生物好抵買

17/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒３９億元，買盈富沽騰訊

17/11/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】阿里績後被大行齊狠削目標，網易獲睇好

17/11/2023 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６６，一周拆息較上日升至４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

盧寵茂：正選擇港資港式機構作長者醫療券服務試點
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】華僑永亨新推168天定存息高達5.3厘
人氣文章

新聞>財經熱話

致富集團「第8屆聯大投資比賽頒獎禮」圓滿結束，參賽者人數歷年最高
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
人氣文章

市場最熱點

比比星期四｜升一日即回 港股再失萬八關｜跟進騰訊、京東等績後部署！
人氣文章

娛樂情報

東張西望團隊加入2位應屆落選港姐成新血主持！有無機會做到「東張女神」？
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

梁慧欣個展「若世界在明日結束」：我們在某刻都需要承認自己是軟弱，但船舶總有泊岸的時候
人氣文章

ChatENT．月巴氏

白日之下，讓我們認識／記住余香凝
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

秋季限定大閘蟹Omakase！米芝蓮二星名廚生拆蟹粉做創意廚師發辦！極品拖羅大閘蟹壽司、「香蕉船」青瓜大閘蟹膏、大根大閘蟹茶碗蒸
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本大阪水質受污染！31人「永久化學物」PFAS超標！5大日用品常出現？吸入後要10年才能分解？
人氣文章
中風先兆 | 高血壓、中老年人士注意！天氣轉涼易中風？中風先兆可早於病發前3年出現？出現3項以上要留神！中醫推介降壓袪風湯水焗茶
人氣文章
冬天養生 | 陽氣足先唔怕凍！飲食要溫補脾腎！推介蓮子蟲草花杞子當歸雞湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 15:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 15:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 15:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/11/2023 14:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞17/11/2023
盧寵茂：正選擇港資港式機構作長者醫療券服務試點
人氣文章生財有道17/11/2023
【高息定存】華僑永亨新推168天定存息高達5.3厘
人氣文章國際動態17/11/2023
中國減持美國國債至7781億美元，續刷十四年新低
人氣文章財經熱話17/11/2023
致富集團「第8屆聯大投資比賽頒獎禮」圓滿結束，參賽者人數歷年最高
人氣文章財經熱話17/11/2023
阿里煞停阿里雲兼遭馬雲家族減持，大行紛降目標，股價縱急插也博唔過？
人氣文章FOCUS17/11/2023
【FOCUS】「晶片」未必真理由，停拆「雲」焉知非福
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金