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網易季績勝預期大行齊升目標，股價逆市破頂應如何部署？

17/11/2023

　　內地遊戲巨頭網易(09999)昨日(16日)收市後公布業績，第三季經調整純利按年升16%，遊戲收入增16%，網絡遊戲服務毛利率增4個百分點至69%，均勝市場預期。網易績後獲多間大行上調目標價，今日(17日)股價逆市造好，一度升3.1%破頂，高見181.2元，收市仍升逾1%，若看好公司前景，應如何部署？

 

（網易遊戲官網截圖）

 

第三季經調整純利按年升16%　遊戲收入增16%


　　網易第三季淨利潤78.4億人民幣，按年升17%，勝市場預期的63.90億人民幣；經調整淨利潤86.5億人民幣，按年升16%，勝市場預期的70.99億人民幣。集團宣派第三季股息每股0.099美元。期內營收272.7億人民幣，按年升12%，符預期的272.53億人民幣。其中線上遊戲服務淨收入217.8億人民幣，按年增16%，略勝市場預期的215.51億人民幣；有道淨收入15億人民幣，按年增9.7%；雲音樂(09899)淨收入20億人民幣，按年減少16.3%；創新及其他業務淨收入20億人民幣，按年增0.5%。毛利169.7億人民幣，按年升23%；網絡遊戲服務毛利率69%，按年增4個百分點，兩者均勝預期。


　　另網易首三季淨利潤228.3億人民幣，按年升45%；經調整淨利潤252.3億人民幣，按年升40%。截至今年9月底止，公司已回購約660萬股美國存託股，共約5.89億美元。

 

《逆水寒手遊》註冊玩家逾5000萬　有道淨收入創新高


　　網易首席執行官丁磊稱，集團遊戲組合強大且日益多元化，促使第三季業績強勁。《逆水寒手遊》收入及用戶成長強勁，註冊玩家超過5000萬；網易首款自研籃球遊戲《Dunk City Dynasty》在10月底成為中國iOS暢銷榜冠軍。《夢幻西遊》系列等老字號旗艦遊戲，以及《蛋蛋派對》、《第五人格》 和 《奈拉卡：刀鋒》人氣持續。


　　網易又提到，網易雲音樂加強針對會員變現能力，並進一步提高盈利水平，而學習服務及線上營銷服務推動下，有道收入創下歷史新高，並大幅減少營運虧損。

 

富瑞：前景正面研發具競爭力　目標價升至209元

 

　　富瑞發表研報指，網易第三季收入符合該行預期，非公認會計準則盈利則好過預期，管理層表示《Justice Mobile》遊戲成功，RPG遊戲《燕雲十六聲》預料於明年上半年推出。網易前景正面，在研發方面具有競爭力，以往亦有高質量遊戲的紀錄，其網上遊戲業務是長遠穩定的「現金牛」，新業務方面也就電商、音樂及教育採取積極部署，預計網易在本地及海外遊戲市場採取雙管齊下的策略，維持「買入」評級，目標價由181元升至209元。


　　高盛指，網易第三季純利勝預期，毛利率及經營利潤率穩定提升，雖然收入遜預期，但獲《Justice mobile》利好所抵銷。續看好網易在由產品渠道所推動的市佔增長中定位良好，其中公司朝向經營效率作結構性轉變，利好利潤進一步加快增長，有助度過相對疲弱的第四季。惟下調其2023至25年收入預測2.7%至3.4%，主因遊戲收入較弱及競爭劇烈，但上調同期純利預測2.5%至4%，由於利息收入較高。網易以2023至24年預測市盈率16倍，及調整財務指標預測後而言，續偏好其風險回報，上調其港股目標價3%，由200元升至206元，美股目標價亦升3%，由128美元升至132美元，維持「買入」評級。

 

大和：手遊收入大增33%令人欣喜　目標價升至215元

 
　　大和稱，網易第三季收入同比增17.5%，受益於手遊收入顯著增長32.9%，表現令人欣喜。相信網易自主研發的多款手遊讓遊戲毛利率達到69%，同比增3.9個百分點，環比增0.6個百分點。預計2023年第四季至2024年遊戲收入前景良好。10月整體遊戲組合銷售量較上月維持穩定。網易預計在2024年1月發布多款遊戲，另有兩款可能在2024年末和2025年發布，重申「買入」評級，並將其2023至2025年盈利預測上調10%至14%，高於市場6%至8%，原因是2023年第三季遊戲收入增加和盈利勝預期，目標價從182元上調18%至215元。


　　瑞銀指，網易第三季業績表現向好，今年內推出的焦點遊戲新作開始帶來貢獻，期內手遊業務收入增長33%，在行業內表現出色，有助抵銷PC遊戲及其他業務的疲軟。網易第三季遊戲毛利率達到69%，是自2015年以來同期新高，相信是由於期內推出的新遊戲均為網易自有IP，對低毛利率的安卓渠道依賴度較低。計及未來計劃推出的新遊戲，相信現有遊戲毛利率水平可持續，同時相信新遊戲在第四季的貢獻會更明顯，預測第四季手遊收入可按年增長46%，高於市場預期。將其今年第四季及明年收入預測分別上調1.5%及3%，經調整淨利潤預測各上調16.4%及9.5%，維持「買入」評級，目標價由201元升至212元。

美銀：毛利率再升前景正面　花旗：利潤高於預期


　　美銀證券指，網易第三季業績表現超出市場預期，毛利率進一步提升的前景正面，加上預期有新遊戲陸續推出，因此將2023至2025年各年每股盈測上調至9.56元、9.52元及10.67元人民幣，目標價相應由212元升至236元，對應2024年撇除現金的預測市盈率約20倍，重申「買入」評級。

 

　　花旗指，網易第三季淨收入為273億人民幣，符合市場預期，但低於該行預期的280.8億人民幣。惟集團業績穩健，強勁的利潤證明了嚴格的運營。集團經調整淨利潤達86億人民幣，高於該行預期的75.7億人民幣和市場普遍預期的71.2億人民幣。利潤強於預期是由於較高的毛利率、低於預期的銷售和行銷(S&M)和較高的投資收入，但被較高的研發和一般管理費用所抵銷，予美股目標價130美元，評級「買入」。

 

滙證：料遊戲毛利率擴張具可持續性　目標價升至212元

 

　　滙證亦維持網易「買入」評級，對公司明年繼續錄得強勁經營業績有信心，憧憬將推出焦點新遊戲《燕雲十六聲》及《射鵰》，明年上半年市場份額可持續提升。未來推出的新作將為網易帶來更多新加入玩家，相信對旗下其他遊戲的用戶蠶食影響有限，看好遊戲業務毛利率擴張具可持續性，將目標價從187元升至212元。


　　中金指，網易第三季收入按年增長11.6%，符合市場預期，經調整經營利潤增長52%，略高於該行預期，相信主要是由於毛利率持續提升，以及銷售成本低於預期所致。考慮到毛利率表現持續向好，以及網易年內錄可觀利息收入，因此將2023至2024年經調整淨利潤預測上調6%及5%，至328億及340億人民幣，維持「跑贏行業」評級。因應盈利預測調整，將目標價上調4.5%至211元。

 

 

里昂：多款遊戲明年上半年推出　美股目標價升至142美元

 

　　里昂表示，網易第三季收入按年升11.6%至273億人民幣，較該行預期低2%，但經調整EBIT按年升51.8%至84億人民幣，較該行預期高出11%。網上遊戲收入按年升17.5%，主要受熱門遊戲《Justice Mobile》等推動。預期網易第四季收入及經調整EBIT分別按年升17%及52%，公司產品線仍有約8款已獲批的遊戲，包括《射鵰英雄傳》和《燕雲十六聲》等，將於明年上半年推出，將其今明兩年經調整純利預測分別上調6%及4%，美股目標價由130美元升至142美元，維持「買入」評級。


　　中銀國際指，網易第三季收入按年升12%符預期，核心網上遊戲收入按年升17%至204億人民幣，手遊收入按年升33%，毛利率提高至62.2%，錄高質素增長，料其未來數季業績可持續改善，維持「買入」評級，目標價由192元升至212元。

 

林嘉麒：季績有驚喜前景樂觀　可吼位分段吸中線目標200元

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，網易第三季業績確實有驚喜；雖然季內新遊戲不太多，也沒怎麼推出王牌遊戲，但《名星籃球》及《逆水寒》動力不錯，毛利率得以拉升。集團在收入增長不多下，利潤卻不俗。事實上，網易股價一直強勢，一向為大行看好，在如此市況下大行仍願意升目標價，前景樂觀，明年集團將推出更多新遊戲，料成業績增長動力。估值方面，騰訊現時市盈率為22倍，網易估值高一成不算過分，大行亦普遍予目標價200元以上，中線目標價200元，惟市況波動下不宜高追，可待股價稍為回落分段吸納，170元可買第一注，200天線約162元可買第二注。

 

　　網易今日收市升2.11%報179.4元，成交12.84億元。其他科技股普遍下跌，阿里(09988)跌9.96%報73.25元，騰訊(00700)跌2.96%報315.2元，京東(09618)跌2.41%報105.4元，美團(03690)跌3.94%報107.3元，百度(09888)跌4.87%報103.5元，快手(01024)跌2.33%報58.6元，惟小米(01810)升1.53%報15.94元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》曾永堅分析，請按此

 

另外，光大證券國際證券策略師伍禮賢，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評網易及港股大市，立即重溫


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