  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美國會報告唱淡聯匯，余偉文：不時有說三道四言論，無意更改聯匯

17/11/2023

　　有立法會議員提及美國國會報告唱淡聯匯制度一事，香港金融管理局總裁余偉文在出席立法會財經事務委員會時回應指，聯匯制度對香港來說屬金融穩定支柱，絕對無意去改變，又指市場不時有說三道四的言論，留意到市場對聯匯信心好強，而市場對相關雜音反應很細，而港匯在過去一兩天更略為走強。

 

 

　　美國國會轄下的美中經濟暨安全審查委員會（USCC）發表年度報告，指香港金管局維持港元與美元掛勾的能力面臨壓力，香港的財政能力受到消耗，對聯匯制度能否繼續維持成疑。

 

　　報告提及，金管局將港元匯率維持在7.75至7.85美元的範圍內，但在2022年5月至2023年6月期間，港元匯率已觸及弱方兌換保證超過40次，金管局不得不大舉購買港元，從銀行購買了近2890億元，以確保港元匯率保持在相關區間內。香港銀行體系總結餘在過去12個月內急劇下降，較2021年的高位下降90%。2023年6月，香港銀行體系總結餘跌至447.6億元，這是自2008年11月環球金融危機以來的最低流動性水平。

 

　　報告亦提及，香港政府限制已經移居外地的港人使用金融帳戶的情況，建議美國應對參與限制移民自由的個人實施制裁，要求美國金融機構不要協助扣留MPF帳戶資金。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00467

聯合能源集團

0.690

異動股

01942

馬可數字科技

1.940

異動股

00123

越秀地產

7.550

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.690
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.940
  • 00123 越秀地產
  • 7.550
  • 02331 李寧
  • 23.100
  • 01093 石藥集團
  • 6.850
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.940
  • 目標︰$18.00
  • 00005 滙豐控股
  • 59.050
  • 目標︰$65.10
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 6.430
  • 目標︰$6.73
  • 00836 華潤電力
  • 15.780
  • 目標︰$17.00
  • 02020 安踏體育
  • 81.650
  • 目標︰$96.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.250
  • 00700 騰訊控股
  • 315.200
  • 00001 長和
  • 40.200
  • 00005 滙豐控股
  • 59.050
  • 00941 中國移動
  • 62.400
報章貼士
  • 02886 濱海投資
  • 1.620
  • 目標︰$1.90
  • 02128 中國聯塑
  • 4.240
  • 目標︰$5.50
  • 00027 銀河娛樂
  • 43.100
  • 目標︰$49.30
熱炒概念股
即時重點新聞

17/11/2023 16:11  恒指跌378點報17454，阿里跌10%，網易逆市升逾2%

17/11/2023 16:03  《本港樓市》中原CCL按周微升0.23%，終止4連跌

17/11/2023 15:45  《本港樓市》曉柏峰下周一首輪推售68伙，折實392萬元起

17/11/2023 13:13  《缸邊麗評－熊麗萍》連串消息懾市場，阿里暫不急撈底

17/11/2023 11:22  《魚缸博客》恒指或回試上升軌後再反彈，藥明合聯現價買中線持有

17/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒３９億元，買盈富沽騰訊

17/11/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】阿里績後被大行齊狠削目標，網易獲睇好

17/11/2023 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７９７０，一年期拆息維持５﹒２厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

余偉文：負資產者只要一直正常還錢，銀行不會追收貸款
人氣文章

新聞>財經熱話

美國會報告唱淡聯匯，余偉文：不時有說三道四言論，無意更改聯匯
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：第三季外匯基金投資虧損錄55億元
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

床蝨 ︳化學博士K Kwong分享$3滅蝨藥功效！與過百元產品無異？噴灑時有甚麼要注意？
人氣文章

行政人員

銀行業培訓人才調查：業界面對轉型挑戰大！提升員工技能補缺口，急需3類專才！
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試23款電腦屏幕！評測芒畫質、耗電量、功能！電競款畫面較流暢？小米啟動反應慢！$1,999 AOC同$4,599 BenQ同屬高分！即睇詳細評分＋推介
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

絕美節日套裝！盤點5華麗派對彩妝，Givenchy、Clé de Peau、Guerlain等品牌限量款讓人忍不住收藏！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

秋季限定大閘蟹Omakase！米芝蓮二星名廚生拆蟹粉做創意廚師發辦！極品拖羅大閘蟹壽司、「香蕉船」青瓜大閘蟹膏、大根大閘蟹茶碗蒸
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

從蔣氏故里奉化溪口到行館陽明書屋：細味蔣中正留下的歲月印記、見證時代的變遷
健康好人生 Health Channel
人氣文章
賭徒心理拆解！點解輸身家都唔收手？身體兩種分泌作崇！甚麼是「賭徒謬誤」？賭場一個裝置害人不淺？
人氣文章
乳癌 ︳ 2基因突變情況80歲前患癌風險高達9成！大多35歲前發病？港大教授：及早識別有利抑制劑治療
人氣文章
長者「零社交」死亡風險多近40%！長期孤獨猶如日吸15支煙！增心臟病、抑鬱症機會！每月最少探望一次幫到手
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 16:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 16:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/11/2023 16:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/11/2023
余偉文：負資產者只要一直正常還錢，銀行不會追收貸款
人氣文章財經熱話17/11/2023
美國會報告唱淡聯匯，余偉文：不時有說三道四言論，無意更改聯匯
人氣文章財經熱話17/11/2023
金管局：第三季外匯基金投資虧損錄55億元
人氣文章香港要聞17/11/2023
盧寵茂：正選擇港資港式機構作長者醫療券服務試點
人氣文章生財有道17/11/2023
【高息定存】華僑永亨新推168天定存息高達5.3厘
人氣文章國際動態17/11/2023
中國減持美國國債至7781億美元，續刷十四年新低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金