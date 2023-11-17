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余偉文：負資產者只要一直正常還錢，銀行不會追收貸款

17/11/2023

　　金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會時表示，本港銀行首9個月總存款升2.3%，港元存款亦升1.6%，說明香港沒有資金外流情況，《施政報告》推出減辣措施後，市場買賣或睇樓量似乎微升，但實際對市場影響要時間慢慢觀察。

 

（資料圖片）

 

　　對於本港負資產情況，余偉文表示，按保計劃下的買家還款能力高，因為銀行審核非常嚴謹，有關壞帳率只有0.02%，對銀行而言，只要貸款人一直還錢，即使有關人士已跌入負資產，銀行一定不會追收貸款，目前未見銀行在貸款人正常還錢的情況下，因為樓宇價格改變或者負資產而追收貸款。

 

　　金管局副總裁李達志表示，中小企百分百擔保貸款計劃目前壞帳率約5.5%，水平較低。

 

金管局正與銀行及港交所等就惡劣天氣下開市討論技術詳情

 

　　對於建議惡劣天氣下如常進行港股交易一事，余偉文表示，當局正與銀行、證監會及港交所(00388)討論技術詳情，又指港交所將於本月內推出諮詢文件，並提前讓銀行準備及系統改變，強調當局對此持開放態度，銀行亦對該建議表示支持。

 

　　金管局副總裁阮國恒表示，金管局、證監會正討論如何處理惡劣天氣不同場景的痛點，包括：若惡劣天氣發生當日之前進行的交易，但相關清算例如支票，因為「T＋2」而落在當日要進行清算，如何確保當日能進行該清算；惡劣天氣發生前一日進行的交易，惡劣天氣當日要做資金調撥以進行清算，要如何進行；惡劣天氣當日發生的交易如何清算、若惡劣天氣維持數天該如何做清算等。

 

　　阮國恒稱，相信上述場景有部分對於銀行而言不難處理，舉例如美股仍會在惡劣天氣時進行，相關資金調撥安排一直繼續進行，有現成做法可供參考。金管局仍和證監會探討詳細方案，局方會持開放態度處理，但會確保金融機構員工安全。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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