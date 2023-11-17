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【阿里績後】阿里擱置分拆馬雲減持，一表看清大行最新目標價

17/11/2023

　　阿里巴巴(09988)第三季業績盈收表現無大驚喜，集團更煞停分拆阿里雲、盒馬鮮生IPO計劃，券商於阿里巴巴業績後報告表失望，多家大行狠削目標價。

 

 

撰文：經濟通採訪組

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 18:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/11/2023 16:40
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