溫傑:：阿里巴巴 (09988)短線或有反彈，惟回落至65元、66元才吼入

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股兩連挫，恒指上周五（17日）再跌378點，兩日累失625點，回吐是為了「走更遠的路」？恒生指數公司宣布理想汽車(02015)及藥明康德(02359)獲納入恒生指數成份股，染藍為祝福還是魔咒？阿里巴巴(09988)業務分拆有變數，股價急插一成，成為拖累大市元兇，亦是上周五最大成交額港股。阿里擱置上市影響有幾大？股價來到此水平，為「9折」入貨時機？小米(01810)即將在今日（20日）公布季度業績，不過股價總結全周幾乎係原地踏步，17元遇上明顯阻力。市場預期小米非國際財務報告準則計量經調整淨利潤按年大升9成至1.6倍，資金仍然選擇績前離場，原因何在？藥明合聯(02268)上日首掛即報捷，盤中高見29.25元，收市28元仍較招股價20.6元高出近36％，表現亮眼。惟現時市況仍然不明，藥明合聯能否繼續上試高位？業務具獨特性，但現時高追又是否可取？





【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱