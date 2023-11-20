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【大行炒D乜】京東撈得過？航空股點揀好？一click就知道

20/11/2023

 

 

 

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20/11/2023 09:25  【人行操作】11月一年期及五年期LPR維持不變，符合預期

20/11/2023 09:22  恒指高開171點報17625，中升漲3%，聯想逆市跌2.6%

20/11/2023 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監等部門多措並舉支持房企融資

20/11/2023 07:50  《國金頭條》憂市場過熱美股漲勢消退，日圓收復150關卡

20/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒４億元，買騰訊沽安踏

20/11/2023 08:33  【大行炒Ｄ乜】再有大行睇淡京東，摩通削中資航空股目標

20/11/2023 09:46  《財資快訊》美電軟報７﹒７９５４，隔夜拆息較上日升２０基點

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2023 10:38
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2023 10:38
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